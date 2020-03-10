В Москве на месяц запретили мероприятия более чем с 5 тысячами участников
10 марта 2020 23:36
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Массовые мероприятия отменили до 10 апреля. Контроль за исполнением указа Собянин оставил за собой. На сайте мэра Москвы уточняется, что власти столицы за основу для запрета взяли опыт Франции, где изначально отменили мероприятия в закрытых помещениях, а потом распространили эти меры для открытых площадок.
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