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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Москве на месяц запретили мероприятия более чем с 5 тысячами участников

10 марта 2020 23:36
30
В том числе и спортивные.
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, запрещающий проводить в столице спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия, в случае если число их участников превышает 5 тысяч, передает РБК. Документ стал дополнением к указу о введении мер повышенной безопасности в Москве, который был подписан 5 марта.

Массовые мероприятия отменили до 10 апреля. Контроль за исполнением указа Собянин оставил за собой. На сайте мэра Москвы уточняется, что власти столицы за основу для запрета взяли опыт Франции, где изначально отменили мероприятия в закрытых помещениях, а потом распространили эти меры для открытых площадок.


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Комментарии


Политика региона
10 марта 2020  23:36
В том числе и спортивные.
В Москве на месяц запретили мероприятия более чем с 5 тысячами участников
В том числе и спортивные.  Политика региона
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