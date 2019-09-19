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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Кремле ознакомились с обращением Звягинцева к Путину по поводу дела Устинова

19 сентября 2019 17:42
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Как отметил пресс-секретарь президента РФ, никто, даже глава государства, не может вмешиваться в деятельность суда.
В Кремле изучили обращение режиссёра Андрея Звягинцева к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на уголовное дело в отношении актёра Павла Устинова. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает life.ru.

— В Кремле видели обращение, но президент не может вмешиваться в эту ситуацию. Она развивается в русле закона и должна развиваться в русле закона, — сказал Песков.

Он добавил, что ни Администрация Президента, ни сам глава государства не могут комментировать решения суда и вмешиваться в судебные процессы.

Павла Устинова приговорили к трём годам и шести месяцам колонии. Тверской суд Москвы признал его виновным в применении насилия к бойцу ОМОНа. Приговор вызвал широкий общественный резонанс.

Приговор в отношении актёра будет оспариваться в вышестоящей инстанции. Генпрокуратура РФ также выступила за освобождение Устинова из СИЗО. 
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Комментарии



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