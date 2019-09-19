В Кремле ознакомились с обращением Звягинцева к Путину по поводу дела Устинова

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— В Кремле видели обращение, но президент не может вмешиваться в эту ситуацию. Она развивается в русле закона и должна развиваться в русле закона, — сказал Песков.Он добавил, что ни Администрация Президента, ни сам глава государства не могут комментировать решения суда и вмешиваться в судебные процессы.Павла Устинова приговорили к трём годам и шести месяцам колонии. Тверской суд Москвы признал его виновным в применении насилия к бойцу ОМОНа. Приговор вызвал широкий общественный резонанс.Приговор в отношении актёра будет оспариваться в вышестоящей инстанции. Генпрокуратура РФ также выступила за освобождение Устинова из СИЗО.