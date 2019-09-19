В Кремле ознакомились с обращением Звягинцева к Путину по поводу дела Устинова
19 сентября 2019 17:42
110
— В Кремле видели обращение, но президент не может вмешиваться в эту ситуацию. Она развивается в русле закона и должна развиваться в русле закона, — сказал Песков.
Он добавил, что ни Администрация Президента, ни сам глава государства не могут комментировать решения суда и вмешиваться в судебные процессы.
Павла Устинова приговорили к трём годам и шести месяцам колонии. Тверской суд Москвы признал его виновным в применении насилия к бойцу ОМОНа. Приговор вызвал широкий общественный резонанс.
Приговор в отношении актёра будет оспариваться в вышестоящей инстанции. Генпрокуратура РФ также выступила за освобождение Устинова из СИЗО.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
19 сентября 2019 18:47
Его заявление будет рассмотрено на первой сессии городского парламента, которая состоится 23 сентября. Политика региона
143
19 сентября 2019 17:42
Как отметил пресс-секретарь президента РФ, никто, даже глава государства, не может вмешиваться в деятельность суда. Политика региона
109
18 сентября 2019 23:52
Сегодня, 18 сентября, был подписан договор о строительстве газопровода. В Болгарию уже доставили 90% труб из России. Политика региона
764
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
294
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
376
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
590
Видео
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
268
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
520
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
323
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
831
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
368
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
643
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1019
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
722
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
961
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1137
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
562
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2393
Мероприятия
Самарский университет проводит квест-знакомство "Вдоль Волги" для первокурсников, приехавших учиться в Самару из других регионов страны