В ГубДуму СО представлен законопроект, расширяющий перечень мест, где возможно создавать платные парковки

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На сегодняшний день законодательством Самарской области установлен ряд ограничений на создание платных парковок. А именно существует перечень объектов, рядом с которыми создание платных парковок не допускается. Это объекты спорта, школы и детские сады, больницы, организации культуры, органы государственной власти, органы власти. Этот перечень предложено скорректировать. Предлагается сохранить запрет на использование платных парковок около зданий образовательных организаций, в том числе дошкольных. Соответствующий законопроект представлен для рассмотрения в Самарскую Губернскую Думу.«Законопроектом, фактически, предусматривается расширение перечня мест, в которых допускается создание платных парковок. На первый взгляд создание платных парковок у зданий органов государственной власти, органов местного самоуправления, больниц, учреждений культуры – это контрпродуктивное предложение. Вместе с тем есть ряд серьезных аргументов «за» такое решение», - отметил заместитель Главы городского округа Самара – руководитель Департамента транспорта Сергей Маркин.В Самаре в исторической части города расположено более 40 общеобразовательных учреждений, более 30 объектов культуры (12 библиотек, 9 театров, 11 музеев), более 10 зданий, в которых размещены органы власти.«Наличие бесплатной парковки вблизи таких объектов обосновывается необходимостью обеспечить возможность припарковать транспорт для посетителей. Однако практика других городов показала, что в данном случае, напротив, достигается обратный результат, поскольку указанные места оказываются постоянно заняты транспортом работников упомянутых учреждений либо иных объектов, расположенных неподалеку. В результате посетители лишаются возможности воспользоваться парковкой.Практика других городов свидетельствует о том, что при наличии бесплатных парковочных мест их оборачиваемость крайне низка, зачастую на них паркуют 1 автомобиль в день, оставляя его на 8-10 часов. При введении платных парковок оборачиваемость увеличивается до 8-12 автомобилей в день, т.е. воспользоваться парковочным местом получают возможность несколько человек», - пояснилВ отношении объектов культуры и спорта предусмотрена парковка в выходные и нерабочие праздничные дни на бесплатной основе. Посетители культурных и спортивных объектов смогут воспользоваться бесплатно парковкой в выходные и нерабочие праздничные дни, а в рабочие дни - за установленную плату (аналогичный порядок, например, действует в Республике Татарстан).В отношении парковочных мест, расположенных на территориях, непосредственно прилегающих к объектам здравоохранения, существует проблема парковки транспортных средств из-за отсутствия свободных мест.Подобная проблема актуальна для многих городов-миллионников (Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и др.). В частности, в Москве в конце 2018 года общественные организации инициировали введение платных парковок на улицах рядом с больницами, поскольку инвалиды, родители с малолетними детьми, пенсионеры, жители города, не имеют возможности добраться до больницы на личном транспорте: парковочные места заняты сотрудниками соседних офисов.«Главная задача на сегодня – повышение эффективности имеющихся парковочных пространств. Дефицит парковок и техническая сложность, а иногда и невозможность, внедрения современных паркингов неизбежно приведет к их платности. Начало рассмотрения этой проблемы с последующим принятием законопроекта необходимы для регулирования вопроса с обеспеченностью свободными парковочными местами в центре города», - отметил депутат Самарской Губернской Думы, передает пресс-служба горадминистрации.