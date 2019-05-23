В Чувашии состоялся Совет по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы»

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В соответствии с договоренностью, достигнутой Президентом РФ Владимиром Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпином, 2018 и 2019 годы объявлены Годами российско-китайского межрегионального сотрудничества.Объем российско-китайской торговли по итогам 2018 года впервые в истории превысил 100 млрд долларов США. Активную роль в этомпроцессе играют межрегиональные связи России и Китая. Формат сотрудничества «Волга-Янцзы» уникален, он объединяет субъекты двух стран, расположенные в глубине национальных территорий. Полномочный представитель. Президента РФ в ПФО Игорь Комаров особо отметил, что до запуска формата «Волга-Янцзы» между регионами округа и провинциями Верхнего и Среднего течения реки Янцзы былозаключено всего три соглашения. С момента принятия решения в 2013 году о создании нового формата российско-китайского сотрудничества договорная база за относительно короткий срок уже увеличилась до 38 межрегиональных соглашений.Регионы ПФО прорабатывают более 20 проектов международных и внешнеэкономических соглашений в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях.На площадке третьего заседания Совета подписаны сразу несколько проектов соглашений между правительствами:- Республики Башкортостан и провинции Хубэй;- Республики Мордовия и провинции Хунань;- Республики Татарстан и города Чунцин;- Удмуртской Республики, провинции Сычуань и города Чунцин;- Чувашской Республики, провинций Хунань и Цзянси;- Нижегородской области и провинции Хубэй;- Оренбургской области и провинции Хубэй;- Самарской области и провинции Хунань;- Саратовской области и провинций Хунань, Сычуань и Цзянси, и города Чунцин.Также на площадке Совета подписаны меморандум о сотрудничестве правительства Пензенской области и провинции Аньхой, Протокол онамерениях между городом Чебоксары и городом Хэфэй (провинция Аньхой).Особое значение в формате «Волга-Янцзы» придается отношениям в торгово-экономической и инвестиционной сфере.Сегодня перечень приоритетов инвестиционного сотрудничества состоит из 13 проектов в сельском хозяйстве, производстве продуктовпитания, строительных материалов, машин и оборудования, металлургическом производстве, лесопереработке и логистике. Полпред напомнил, что уже реализуются совместные проекты по строительству цементного завода в Республике Башкортостан и завода попроизводству инструментальной стали в Республике Марий Эл, создаются сельскохозяйственные парки в Чувашской Республике и Пензенской области, запускается производство по переработке леса в Пермском крае, идет работа по организации прямого грузового железнодорожного маршрута «Пермский край — провинция Цзянси».Провинция Аньхой уже сотрудничает с Нижегородской областью в сфере изготовления специализированных автомобилей на базе шасси«JAC», прорабатывается возможность участия Самарской области как логистического пункта по обслуживанию контейнерных грузовжелезнодорожного состава «Один пояс — один путь» для поставок продукции в Свободную экономическую зону города Чунцин. Также регионами округа совместно с китайскими партнерами дополнительно прорабатываются 57 инвестиционных проектов, в частности, по реализации производства светодиодной продукции в Самарской области.«Мы с полномочным представителем Президента России Игорем Комаровым провели очень дружественные, доверительные переговоры.Мы едины в том, что рассматриваем сегодняшнее заседание как новый старт для дальнейшего изучения совершенствования механизма нашего взаимодействия и сотрудничества между двумя регионами», - отметил член Госсовета КНР Ван Юн.Кроме экономического сотрудничества в формате «Волга-Янцзы» активно укрепляются гуманитарные связи, что наиболее ярко проявляетсяна межвузовском уровне.На Форуме Ассоциации вузов «Волга-Янцзы», который прошел в этот же день в Чебоксарах, обсуждалось продолжение развития программпреподавательских и студенческих обменов, публикации научных и научно-методических трудов, совместные образовательные программы.Ассоциация объединила 50 российских и 29 китайских вузов. «Россию и Китай связывают не только тесные дружеские отношения, но и общее стремление сделать мир, в котором мы живём, более безопасным, обеспечить надёжные условия для устойчивого развития наших стран. И в этом особую роль мы отводим молодежи. Это наше будущее, в том числе двусторонних отношений России и Китая. Подтверждает это и мудрая китайская поговорка «Если старый человек не передаст свой опыт, молодой никогда не станет опытным».Поэтому так высока роль вузов России и Китая в развитии формата сотрудничества «Волга-Янцзы», — подчеркнул Игорь Комаров, передает пресс-служба ПФО.