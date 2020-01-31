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Новости /  Политика /  Политика региона  

Трансляцию Послания Главы региона можно будет увидеть в прямом эфире

31 января 2020 15:00
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3 февраля в 14:00 губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступит с ежегодным Посланием к жителям региона и депутатам Губернской Думы.
В понедельник, 3 февраля, в 14.00 губернатор Самарской области  Дмитрий Азаров выступит с ежегодным Посланием к жителям региона и депутатам Губернской Думы.

Мероприятие пройдет в конференц-зале Правительства Самарской области.

Трансляцию Послания Главы региона в прямом эфире можно будет увидеть на сайте регионального Правительства samregion.ru, телеканале «Россия-24. Самара», а также на официальной странице Самарской области ВКонтакте https://vk.com/samaroblast, передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии


Политика региона
31 января 2020  15:00
3 февраля в 14:00 губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступит с ежегодным Посланием к жителям региона и депутатам Губернской Думы.
Трансляцию Послания Главы региона можно будет увидеть в прямом эфире
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