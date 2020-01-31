Трансляцию Послания Главы региона можно будет увидеть в прямом эфире
31 января 2020 15:00
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Мероприятие пройдет в конференц-зале Правительства Самарской области.
Трансляцию Послания Главы региона в прямом эфире можно будет увидеть на сайте регионального Правительства samregion.ru, телеканале «Россия-24. Самара», а также на официальной странице Самарской области ВКонтакте https://vk.com/samaroblast, передает пресс-служба облправительства.
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