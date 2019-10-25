Совладельцу обанкротившегося «Сиблеса» разрешили построить дом в зеленой зоне Самары

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Ранее бизнесмен Евгений Кондауров (с долей в 35%) входил в число владельцев ликвидированной в 2015 году компании «Сиблес», занимавшейся производством пиломатериалов. Среди других владельцев фирмы была жена экс-министра природных ресурсов региона Александра Федорова — Юлия Федорова (ей принадлежало 20% организации). В настоящее время Евгений Кондауров полностью владеет такими компаниями, как «Магазин№601», «Консул», «Агросервис», «Волга-Неруд», «Эмзи Трейдинг» и «Промактив» — все они специализируются на аренде и управлением недвижимостью. Также в собственности у бизнесмена находятся фирмы «Энергоресурс» (сбор и обработка сточных вод) и «Солнечное» (строительство инженерных сетей для водо- и газоснабжения).