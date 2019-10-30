Социально значимые вопросы рассмотрены на заседании Правительства Самарской области

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На заседании Правительства. Они касаются условий предоставления ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) определенным категориям граждан - ветеранам труда Российской Федерации и Самарской области, труженикам тыла, репрессированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий. Законопроект разработан по инициативе губернатора Самарской областиС 1 января т.г. ЕДВ предоставляются гражданам, имеющим статус неработающих, при условии, что размер их пенсии не превышает 21 647,12 руб. Поскольку в январе 2020 года будет произведена индексация пенсий неработающих граждан на 6,6 %, то многие из них утратят право на получение ЕДВ, таккак пенсия превысит критерий нуждаемости. В соответствии с документом предлагается увеличить критерий нуждаемости на 6,6%.«Ещё в 2017 году губернатор принял решение о восстановлении льгот для работающих ветеранов, таким образом, вернув возможность людям старшегопоколения получать помощь от государства. Кроме того, губернатор поручил ежегодно индексировать не только размер соцвыплат, но и критериев для ихназначения. Благодаря принятому решению 20,5 тысяч работающих пенсионеров, проживающих в нашей области, продолжат получать выплаты и в следующем году», - подчеркнулв.Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской областипредставил проект бюджетаТФОМС Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.Как подчеркнул докладчик, бюджет фонда сбалансирован по доходам и расходам, является бездефицитным. Прогнозируемая сумма доходов и расходов Фонда составит в 2020 году - 41,8 млрд. руб., 2021 г. – 44,4 млрд. руб., 2022 г. – 47 млрд. руб. Бюджет сформирован исходя из подушевых нормативов обеспечения базовой программы ОМС в размере: на 2020 год – 12 699,2 руб.; на 2021 год – 13 461,6 руб.; на 2022 год – 14 193 руб. По данным на 1 января 2019 года, в Самарской области застраховано 3 204 657 человек.Помимо основных источников наполнения бюджета ТФОМС (федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджета Самарской области) запланировано увеличение средств от территориальных фондов других субъектов Российской Федерации за оказание медицинской помощи учреждениями Самарской области гражданам, застрахованным на территории этих субъектов. В следующем году ожидается прирост средств по данному направлению почти на 27%, или на 163 млн. руб. (к уровню 2019 года).Все средства Фонда будут направлены на финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования, на оплату услуг, оказанныхмедицинскими организациями других субъектов РФ жителям Самарской области, на обучение медицинских работников по программам повышения квалификации, на приобретение и ремонт медицинского оборудования учреждений здравоохранения региона. Также в бюджете ТФОМС будут предусмотрены средства на оплату труда врачей, среднего медицинского персонала организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих первичную медико-социальную помощь.Председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов поинтересовался у министра здравоохранения региона, почему пока нет баланса между объёмом средств, оплаченных за жителей нашего региона, которые пролечились за пределами области, и иногородних пациентов, пролечившихся в самарских учреждениях.Как пояснил, административные барьеры, мешавшие людям из других регионов без направлений получать медицинскую помощь в самарских учреждениях, устраняются. «Сейчас выстраивается работа, чтобы учреждения в рамках своих компетенций имели возможность выписывать направления к себе на госпитализацию иногородним гражданам. Это существенно упростит систему приёма таких больных. Кроме того, в этом годузакуплено специальное оборудование, которое позволит значительно увеличить количество трансплантируемых суставов, потому что именно по профилю «Трансплантология и ортопедия» самарские пациенты больше всего уезжали за медуслугами в другие регионы. Также дополнительные квоты выделены областной офтальмологической больнице. Предусмотрены и другие меры, чтобы медицинская помощь в наших учреждениях стала намного доступнее», - сказал министр.«В 2018 году самарский ТФОМС платил на 142 млн. руб. больше за пациентов, застрахованных у нас, чем получал от других регионов за лечение их граждан. На текущий год разрыв уже сократился до 52 млн. руб., а в 2020 году эта статистика должна кардинально поменяться. Мощность наших клиник, уровень профессионализма врачей позволяют в ещё большем объёме оказывать качественную медицинскую помощь и нашим землякам, и иногородним пациентам», - подчеркнул Виктор Кудряшов.На заседании Правительства Самарской области. Напомним, что этот показатель используется при расчете размера социальных выплат, субсидий, субвенций на строительство и (или) приобретение жилых помещений, в. т.ч. при формировании специализированного жилищного фонда, для отдельных категорий граждан (детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; лиц, отнесенных в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» к ветеранам Великой Отечественной войны; реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий; др.).Самый высокий показатель утверждён в Самаре (48 973 руб.), далее идут городские округа Новокуйбышевск (41 425 руб.), Кинель (40 501 руб.), Тольятти (40 305 руб.). Среди муниципальных районов выше стоимость 1 кв. метра в м.р. Волжский (43 333 руб.), самая доступная – в м.р. Безенчукский (31 970 руб.).По состоянию на 1 октября 2019 года в областной бюджет поступило доходов в сумме 120,4 млрд. руб., что составляет 72,8% от годовых плановых назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года поступления доходов увеличились на 10,4 млрд. руб., или на 9,5%. Исполнение областного бюджета по налоговым и неналоговым доходам за январь – сентябрь составило 107,9 млрд. руб., или 77,9% от годовых плановых расчетов. Темп роста собственных доходов за 9 месяцев составил 7,2%. Прирост доходов обеспечен за счёт поступлений от налогов на прибыль организаций и на доходы физических лиц, акцизов, налога на совокупный доход и др. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 2 раза увеличилосьпоступление средств из федерального бюджета.Как подчеркнул министр, финансирование всех направлений расходов областного бюджета за 9 месяцев 2019 года осуществлялось в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью на текущий год, кассовым планом и лимитами бюджетных обязательств.Кассовые расходы областного бюджета за 9 месяцев т.г. составили 104,4 млрд. руб., из них расходы на реализацию национальных проектов – 10,5 млрд. руб. Бюджет Самарской области остаётся социально ориентированным. Расходы на социальную политику составили 31,1%, образование - 25%, при этом на национальную экономику было направлено 19,1%.Кроме того, на заседании Правительства Самарской области были одобрены следующие вопросы: «О внесении на рассмотрение Самарской Губернской Думыпроекта закона Самарской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области на 2020 год и наплановый период 2021 и 2022 годов», «О внесении на рассмотрение Самарской Губернской Думы проекта закона Самарской области «О внесении изменений в Закон Самарской области «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями в сфере охраны труда», «О внесении на рассмотрение Самарской Губернской Думы проекта закона Самарской области «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Самарской области, на 2020 год», о предоставлении бюджетных кредитов бюджетам городского округа Жигулевск, муниципальных районов Нефтегорский, Хворостянский, передает пресс-служба облправительства.