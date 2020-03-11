Состоялось очередное заседание Правительства Самарской области

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Участники заседания рассмотрели законопроект «О внесении изменений в статью 10.1 Закона Самарской области «Об инвестициях и государственной поддержке инвестиционной деятельности».Законопроектом предусмотрено предоставление инвесторам, которые берут на себя обязательства по достройке проблемных объектов и обеспечения прав на жилье дольщиков, муниципальных земельных участков в аренду без проведения процедуры электронных торгов.При этом председатель Правительства обратил особое внимание на то, что конкурсные процедуры при определении инвесторов при этом сохраняются.«Считаю целесообразным, что мы, принимая этот законопроект, сохраняем проведение конкурсных процедур и, таким образом, выбираем застройщика, предложившего наилучшие условия по удовлетворению прав обманутых дольщиков. А принятие решения о предоставлении таким инвесторам муниципальных земельных участков без проведения торгов упростит подготовку разрешительных документов на строительство и, таким образом, ускорит решение проблем дольщиков», - отметил Виктор Кудряшов.Областной кабинет министров направил закон в Самарскую Губернскую Думу.По итогам заседания Правительства, на рассмотрение Самарской Губернской Думы будет также вынесен проект закона Самарской области «О внесении изменений в законодательные акты Самарской области, устанавливающие границы муниципальных образований на территории Самарской области», который предусматривает включение особой экономической зоны «Тольятти» в границы городского округа Тольятти». В настоящее время эта территория административно находится в границах Ставропольского района Самарской области. Включение ОЭЗ в границы городского округа Тольятти позволит резидентам получать меры поддержки, оказываемые инвесторам только в моногородах, в частности, софинансирование из федерального бюджета строительства транспортной и инженерной инфраструктуры.«Главное, для чего мы вносим изменения в закон, - это дать возможность резидентам Особой экономической зоны получить новые преференции: дополнительные льготы по налогообложению, возможность получения резидентами финансовой поддержки из Федерального фонда поддержки развития моногородов, привлечь ресурсы федерального бюджета для дальнейшего развития инженерной инфраструктуры ОЭЗ. Особой экономической зоны, финансирования на развитие инфраструктуры. Такие меры поддержки могут получить только предприятия ОЭЗ, ведущие свою деятельность на территории моногородов.Приток инвесторов, который мы наблюдаем в настоящее время, достаточно велик, и уже через два-три года перед нами встанет задача по расширению магистральных сетей на этой территории. И здесь возможность привлечения средств Федерального фонда развития моногородов для нас очень важна», - подчеркнул Виктор Кудряшов.Кроме того, министры областного Правительства рассмотрели и одобрили законопроект о предоставлении бюджетных кредитов четырем муниципальным образованиям региона: городским округам Жигулевск и Октябрьск и муниципальным районам Клявлинский и Приволжский.Председатель Правительства призвал глав муниципальных образований, приглашенных на заседание, проявлять активность по привлечению на территорию инвесторов, взаимодействию с предпринимателями, созданию условий для реализации деловых инициатив, передает пресс-служба облправительства.