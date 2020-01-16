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Напомним, вчера после оглашения послания Президент Владимир Путин принял отставку Правительства страны и в этот же день предложил кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы на должность главы федерального кабинета министров на утверждение членам парламента.Сегодня Государственная дума согласовала кандидатуру Михаила Мишустина на должность Председателя Правительства РФ.Отвечая на вопросы журналистов, Дмитрий Азаров отметил, что «Самарская область за последние 2 года значительно нарастила налоговый потенциал», увеличив тем самым объем поступлений средств как в областной, так и федеральный бюджеты.Только в прошлом году объем налоговых и неналоговых поступлений в региональную казну увеличился на 3,5 млрд рублей – или на 2,4% – по сравнению с 2018 годом. Основной прирост обеспечили налог на доходы физических лиц, которые увеличились на 2,4 млрд рублей по сравнению с 2018 годом, налог, взимаемый с связи с применением упрощенной системы налогообложения – отмечается рост на 1,1 млрд рублей.«В работе по наращиванию налоговой базы мы рука об руку трудимся именно с налоговой службой, в том числе, обсуждали проблематику и с Михаилом Владимировичем Мишустиным, – отметил Дмитрий Азаров. – Сегодня благодаря выработанным и принятым решениям налоговая служба страны является, пожалуй, самым высокотехнологичным органом власти».Напомним, Михаил Мишустин возглавил ведомство в 2010 году. Среди его достижений, эксперты отмечают работу по развитию цифровых сервисов для удобства жителей страны по оплате налогов, а также успешную работу с бизнесом, в десятки раз при этом сократив количество проверок.«Профессионализм, инновация, энергия – именно эти три качества, присущие Михаилу Владимировичу, я бы отметил в первую очередь», – сказал Глава Самарской области, отвечая на вопрос журналистов RTVI о личных качествах нового главы кабинета министров, передает пресс-служба облправительства.