Путин уволил главу Чувашии из-за утраты доверия
29 января 2020 19:16
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Временно исполняющим обязанности главы республики президент назначил депутата Госдумы от "Справедливой России" Олега Николаева. Он будет занимать этот пост до вступления в должность нового избранного главы Чувашии.
Путин уже провел рабочую встречу с Николаевым.
Сам новый врио отказался прокомментировать отставку своего предшественника. "По-моему, за последние дни уже было много сказано, и даже пересказывать не хочется", — сказал он РИА Новости.
Он также рассказал, какие задачи считает первоочередными на новой должности.
"Прежде всего надо вступить в должность, посмотреть ситуацию, провести инвентаризацию действующих программ, насколько они позволят реализовать положения послания президента, и соответствующим образом их перенастроить и двигаться", — заявил Николаев.
Скандал с ключами
Накануне партия "Единая Россия" исключила Игнатьева из своих рядов за нарушение этических норм. Такое решение партия приняла после того, как в соцсетях появилось видео, на котором глава Чувашии вынудил сотрудника МЧС подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.
В республиканском МЧС назвали эпизод "дружеской шуткой", но глава министерства Евгений Зиничев счел недопустимым поведение Игнатьева.
Сам Игнатьев заявил, что уважительно относится к сотрудникам МЧС, а скандал с ключами назвал "происками конкурентов".
Кроме того, некоторое время назад Игнатьев обратился к сотрудникам СМИ с призывом "мочить" журналистов, критикующих власть. Позже чиновник извинился и пояснил, что имел в виду публичное порицание непорядочных журналистов, которые пишут заказные статьи.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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