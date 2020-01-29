Путин уволил главу Чувашии из-за утраты доверия

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Временно исполняющим обязанности главы республики президент назначил депутата Госдумы от "Справедливой России" Олега Николаева. Он будет занимать этот пост до вступления в должность нового избранного главы Чувашии.Путин уже провел рабочую встречу с Николаевым.Сам новый врио отказался прокомментировать отставку своего предшественника. "По-моему, за последние дни уже было много сказано, и даже пересказывать не хочется", — сказал он РИА Новости.Он также рассказал, какие задачи считает первоочередными на новой должности."Прежде всего надо вступить в должность, посмотреть ситуацию, провести инвентаризацию действующих программ, насколько они позволят реализовать положения послания президента, и соответствующим образом их перенастроить и двигаться", — заявил Николаев.Скандал с ключамиНакануне партия "Единая Россия" исключила Игнатьева из своих рядов за нарушение этических норм. Такое решение партия приняла после того, как в соцсетях появилось видео, на котором глава Чувашии вынудил сотрудника МЧС подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.В республиканском МЧС назвали эпизод "дружеской шуткой", но глава министерства Евгений Зиничев счел недопустимым поведение Игнатьева.Сам Игнатьев заявил, что уважительно относится к сотрудникам МЧС, а скандал с ключами назвал "происками конкурентов".Кроме того, некоторое время назад Игнатьев обратился к сотрудникам СМИ с призывом "мочить" журналистов, критикующих власть. Позже чиновник извинился и пояснил, что имел в виду публичное порицание непорядочных журналистов, которые пишут заказные статьи.Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости