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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин уволил главу Чувашии из-за утраты доверия

29 января 2020 19:16
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Временно исполняющим обязанности главы республики президент назначил депутата Госдумы от
Президент Владимир Путин отрешил от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Временно исполняющим обязанности главы республики президент назначил депутата Госдумы от "Справедливой России" Олега Николаева. Он будет занимать этот пост до вступления в должность нового избранного главы Чувашии.

Путин уже провел рабочую встречу с Николаевым.

Сам новый врио отказался прокомментировать отставку своего предшественника. "По-моему, за последние дни уже было много сказано, и даже пересказывать не хочется", — сказал он РИА Новости.

Он также рассказал, какие задачи считает первоочередными на новой должности.

"Прежде всего надо вступить в должность, посмотреть ситуацию, провести инвентаризацию действующих программ, насколько они позволят реализовать положения послания президента, и соответствующим образом их перенастроить и двигаться", — заявил Николаев.

Скандал с ключами

Накануне партия "Единая Россия" исключила Игнатьева из своих рядов за нарушение этических норм. Такое решение партия приняла после того, как в соцсетях появилось видео, на котором глава Чувашии вынудил сотрудника МЧС подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.

В республиканском МЧС назвали эпизод "дружеской шуткой", но глава министерства Евгений Зиничев счел недопустимым поведение Игнатьева.

Сам Игнатьев заявил, что уважительно относится к сотрудникам МЧС, а скандал с ключами назвал "происками конкурентов".

Кроме того, некоторое время назад Игнатьев обратился к сотрудникам СМИ с призывом "мочить" журналистов, критикующих власть. Позже чиновник извинился и пояснил, что имел в виду публичное порицание непорядочных журналистов, которые пишут заказные статьи. 




Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости



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Комментарии


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