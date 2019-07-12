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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин поручил учредить стипендию имени Жореса Алфёрова

12 июля 2019 20:34
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Глава государства порекомендовал Правительству Санкт-Петербурга установить мемориальную доску, посвящённую нобелевскому лауреату.
Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству учредить стипендию имени Жореса Алфёрова, которая будет вручаться молодым учёным в области физики и нанотехнологий. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации, передает life.ru.

Российский лидер также потребовал решить вопрос о присвоении имени Алфёрова Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому академическому университету Российской академии наук.

Также глава государства порекомендовал Правительству Санкт-Петербурга установить мемориальную доску, посвящённую нобелевскому лауреату.

Жорес Алфёров умер 1 марта в возрасте 88 лет. Похороны вице-президента Российской академии наук прошли на кладбище в посёлке Комарово под Санкт-Петербургом. Главный врач больницы РАН Олег Чагунава сообщил, что смерть учёного наступила из-за острой сердечно-лёгочной недостаточности. 


Фото: © Анна Исакова / Фотослужба Госдумы РФ / ТАСС/ life.ru
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Комментарии



Политика региона
12 июля 2019  20:34
Глава государства порекомендовал Правительству Санкт-Петербурга установить мемориальную доску, посвящённую нобелевскому лауреату.
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