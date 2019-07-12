Путин поручил учредить стипендию имени Жореса Алфёрова
12 июля 2019 20:34
137
Российский лидер также потребовал решить вопрос о присвоении имени Алфёрова Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому академическому университету Российской академии наук.
Также глава государства порекомендовал Правительству Санкт-Петербурга установить мемориальную доску, посвящённую нобелевскому лауреату.
Жорес Алфёров умер 1 марта в возрасте 88 лет. Похороны вице-президента Российской академии наук прошли на кладбище в посёлке Комарово под Санкт-Петербургом. Главный врач больницы РАН Олег Чагунава сообщил, что смерть учёного наступила из-за острой сердечно-лёгочной недостаточности.
Фото: © Анна Исакова / Фотослужба Госдумы РФ / ТАСС/ life.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
12 июля 2019 20:34
Глава государства порекомендовал Правительству Санкт-Петербурга установить мемориальную доску, посвящённую нобелевскому лауреату. Политика региона
136
12 июля 2019 18:24
В ходе встречи обсуждалась реализация национальных проектов и перспективные планы поддержки инициатив СО. Политика региона
168
12 июля 2019 18:16
В рамках встречи стороны обсудили актуальные вопросы социально-экономического, гуманитарного и туристического сотрудничества между регионами двух стран. Политика региона
186
Выборы в Самарской области
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1784
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1350
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы в Самарской области
1346
Видео
9 июля 2019 11:39
Мальчик отделался ушибами. Происшествия
279
3 июля 2019 12:45
За это медведь укусил мужчину. В стране
589
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3744
29 июня 2019 12:53
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское. Культура
1079
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
437
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
611
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
680
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
562
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
774
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
789
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
517
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
837
Мероприятия