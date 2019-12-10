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По словам президента, нельзя допустить, чтобы за такими стаканчиками полетели бутылки.
Путин ответил главе СПЧ на слова о наказании за бросок в сторону полиции пластиковым стаканчиком
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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин ответил главе СПЧ на слова о наказании за бросок в сторону полиции пластиковым стаканчиком

10 декабря 2019 20:49
115
По словам президента, нельзя допустить, чтобы за такими стаканчиками полетели бутылки.
Перерастания мирных протестов в беспорядки, выходящих за рамки закона, допускать нельзя. Так президент России Владимир Путин ответил на слова главы СПЧ Валерия Фадеева о недопустимости наказывать тюремными сроками участников акций за бросок в сторону полиции бумажным стаканчиком, передает РБК.

По словам президента, все имеют право высказывать свое мнение, но в рамках закона. Нельзя допускать, чтобы за пластиковым стаканчиком полетели бутылки, добавил он.

«Бросил [стаканчик] — ничего. Потом пластиковую бутылку — опять ничего. Потом уже бросит и стеклянную бутылку, а потом и камень. Потом стрелять начнут и грабить магазины», — сказал президент (цитата по эфиру RT). Он заявил, что такого нельзя допустить, напомнив, что высказывать точку зрения имеют право все, но «законными средствами».

Президент также заявил, что грубые нарушения были и со стороны сотрудников правоохранительных органов, которые также не должны переходить границ.

Ранее Фадеев на заседании совета заявил, что для СПЧ «важно, чтобы судебные решения были соразмерны содеянному». Брошенный в сторону полиции пустой бумажный стаканчик не должен приводить к тюремному сроку», — сказал глава СПЧ.

Случай, о котором говорили Путин и Фадеев, имел место во время несанкционированной акции протеста 27 июля в Москве. Тогда 25-летний Сергей Абаничев — участник акции — бросил в сторону сотрудника ОМОНа пластиковый стаканчик из-под газировки. Молодой человек был задержан несколько дней спустя по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. Следствие утверждало, что Абаничев кинул в сотрудника ОМОНа камень. Сам он настаивал, что это был пустой пластиковый стаканчик. Позднее, после изучения видеозаписей, обвинения с Абаничева сняли.



Фото: Алексей Никольский / ТАСС


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Комментарии


Политика региона
10 декабря 2019  23:20
Но подчеркнул, что необходимо продумать детали, чтобы отрегулировать нормативную базу.
Путин поддержал идею увольнять госслужащих за хамство
Но подчеркнул, что необходимо продумать детали, чтобы отрегулировать нормативную базу.  Политика региона
88
10 декабря 2019  20:49
По словам президента, нельзя допустить, чтобы за такими стаканчиками полетели бутылки.
Путин ответил главе СПЧ на слова о наказании за бросок в сторону полиции пластиковым стаканчиком
По словам президента, нельзя допустить, чтобы за такими стаканчиками полетели бутылки.  Политика региона
114
10 декабря 2019  17:38
Он вступил в должность с сегодняшнего дня.
Назначен новый гендиректор Сызранского НПЗ - Игорь Кулаков
Он вступил в должность с сегодняшнего дня.   Политика региона
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