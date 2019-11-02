Путин назвал острой проблему подготовки квалифицированных кадров в России
2 ноября 2019 14:19
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— Мы знаем об этих проблемах и у нас, для России эта проблема является достаточно острой, носит острый характер, — сказал Путин.
Лидер страны отмечает, что эта проблема может привести к потере сотен миллиардов долларов недополученной прибыли в российской экономике.
— Это очень серьёзная проблема и серьёзный вызов для нас, — подытожил президент.
Путин добавил, что рассчитывает на то, что в правительстве появится единый центр поддержки движения WorldSkills и подготовки кадров по рабочим профессиям.
Фото: соцсети
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