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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин назвал острой проблему подготовки квалифицированных кадров в России

2 ноября 2019 14:19
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Путин добавил, что рассчитывает на то, что в правительстве появится единый центр поддержки движения WorldSkills и подготовки кадров по рабочим профессиям.
Президент РФ Владимир Путин заявил об острой проблеме подготовки квалифицированных кадров. Он пояснил, что если не будут приняты меры, то к 2030 году дефицит составит около трёх миллионов человек, что скажется на российской экономике. Об этом глава государства сказал в ходе видеоконференции с участниками Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech-2019, передает life.ru.

— Мы знаем об этих проблемах и у нас, для России эта проблема является достаточно острой, носит острый характер, — сказал Путин.

Лидер страны отмечает, что эта проблема может привести к потере сотен миллиардов долларов недополученной прибыли в российской экономике.

— Это очень серьёзная проблема и серьёзный вызов для нас, — подытожил президент.

Путин добавил, что рассчитывает на то, что в правительстве появится единый центр поддержки движения WorldSkills и подготовки кадров по рабочим профессиям. 



Фото:   соцсети
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Комментарии



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