Путин назначил нового главу Ингушетии
26 июня 2019 23:08
86
Калиматову 60 лет. С конца 2015 года он был руководителем управления Росприроднадзора в Самарской области, до этого работал советником губернатора того же региона, прокурором Самары, в промежуток с 2004 по 2007 год — прокурором Ингушетии.
В 1970-х годах он служил в составе группы советских войск в Германии. Калиматов — выпускник юрфака Куйбышевского госуниверситета. В юности работал в комсомоле и райкоме КПСС в Куйбышеве.
55-летний Евкуров объявил, что подает в отставку 24 июня. Свое решение он объяснил отсутствием единства среди народа республики.
Евкуров возглавлял республику с 2008 года. Он был переизбран главой Ингушетии год назад, срок его полномочий истекал только в 2023 году. Опрошенные РБК эксперты назвали основной причиной ухода сложную ситуацию в республике в результате заключенного соглашения о границе Ингушетии с Чечней.
Как ранее рассказал РБК федеральный чиновник, инициатива об отставке исходила от самого Евкурова, «причем не в первый раз». Он ушел в тот момент, «когда ситуация наладилась, протесты стихли», добавил он.
26 сентября 2018 года главы Ингушетии и Чечни подписали соглашение о закреплении административной границы между республиками. Документ закрепил границу между регионами, которая не была четко установлена после распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Подписание спровоцировало массовые протесты в республике, которые продлились несколько месяцев. Протестующие, в частности, призывали Евкурова подать в отставку.
Фото: ТАСС
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
26 июня 2019 23:34
Оно было введено в отношении продуктов из ЕС, США, Австралии, Норвегии и Канады, а позже ещё и с Украины. Это стало ответной мерой Москвы на введённые против нашей... Политика региона
79
26 июня 2019 23:21
Губернатор поблагодарил Махмуд-Али Макшариповича за вклад в развитие нашего региона и пожелал успехов на доверенном ему главой государства ответственном... Политика региона
93
26 июня 2019 23:08
Президент назначил исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. Он сменил на этом посту Юнус-Бека Евкурова, который подал в отставку. Политика региона
84
Выборы в Самарской области
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1738
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1306
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы в Самарской области
1303
Видео
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
303
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
490
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
439
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
406
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
511
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
496
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
539
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
427
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
673
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
694
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
426
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
742
Мероприятия