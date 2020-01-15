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Новости /  Политика /  Политика региона  

Правительство России уходит в отставку

15 января 2020 18:04
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Кроме того, президент сообщил о намерении ввести должность заместителя председателя Совбеза и предложить ее Медведеву.
Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку, передает РИА Новости

"Владимир Владимирович <...> обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию <...>. (Это. — Прим. ред.) существенные изменения <...> и в целом в баланс власти. <...> Власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы как правительство <...> должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения. И в этих условиях, я полагаю, что было правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции правительство в действующем составе подало в отставку", — отметил он на встрече с главой государства после послания.

Владимир Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу, "хотя не все получилось". Российский лидер также сказал, что в ближайшее время встретится с каждым членом кабмина. Пока он просит их выполнять обязанности в полном объеме.

Кроме того, президент сообщил о намерении ввести должность заместителя председателя Совбеза и предложить ее Медведеву. На этом посту, по мнению Путина, нынешний глава кабмина может заняться темами обороноспособности и безопасности.

Ранее в послании Федеральному собранию российский лидер предложил поручить Государственной думе не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьер-министра, что серьезно изменит политическую систему, но в то же время сделает более эффективным взаимодействие между представительной и исполнительной властью. 



Фото:     Алексей Никольский / ТАСС





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Комментарии


Политика региона
15 января 2020  18:58
Он уверен, что предложенные Президентом изменения носят если не революционный, то близкий к этому характер.
Хинштейн: Задача «Единой России» — сделать так, чтобы все средства при реализации Послания доходили до людей
Он уверен, что предложенные Президентом изменения носят если не революционный, то близкий к этому характер.  Политика региона
49
15 января 2020  18:12
Осуждение конституционных изменений, безусловно, станет основной темой дискуссий по итогам Послания, считает секретарь реготделения Партии.
Дмитрий Азаров: «Единая Россия» будет нести колоссальную ответственность за максимально оперативную реализацию Послания
Обсуждение конституционных изменений, безусловно, станет основной темой дискуссий по итогам Послания, считает секретарь реготделения Партии.  Политика региона
86
15 января 2020  18:04
Кроме того, президент сообщил о намерении ввести должность заместителя председателя Совбеза и предложить ее Медведеву.
Правительство России уходит в отставку
Кроме того, президент сообщил о намерении ввести должность заместителя председателя Совбеза и предложить ее Медведеву.   Политика региона
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