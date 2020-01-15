Правительство России уходит в отставку
15 января 2020 18:04
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"Владимир Владимирович <...> обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию <...>. (Это. — Прим. ред.) существенные изменения <...> и в целом в баланс власти. <...> Власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы как правительство <...> должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения. И в этих условиях, я полагаю, что было правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции правительство в действующем составе подало в отставку", — отметил он на встрече с главой государства после послания.
Владимир Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу, "хотя не все получилось". Российский лидер также сказал, что в ближайшее время встретится с каждым членом кабмина. Пока он просит их выполнять обязанности в полном объеме.
Кроме того, президент сообщил о намерении ввести должность заместителя председателя Совбеза и предложить ее Медведеву. На этом посту, по мнению Путина, нынешний глава кабмина может заняться темами обороноспособности и безопасности.
Ранее в послании Федеральному собранию российский лидер предложил поручить Государственной думе не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьер-министра, что серьезно изменит политическую систему, но в то же время сделает более эффективным взаимодействие между представительной и исполнительной властью.
Фото: Алексей Никольский / ТАСС
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Комментарии
Политика региона
15 января 2020 18:58
Он уверен, что предложенные Президентом изменения носят если не революционный, то близкий к этому характер. Политика региона
49
15 января 2020 18:12
Обсуждение конституционных изменений, безусловно, станет основной темой дискуссий по итогам Послания, считает секретарь реготделения Партии. Политика региона
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15 января 2020 18:04
Кроме того, президент сообщил о намерении ввести должность заместителя председателя Совбеза и предложить ее Медведеву. Политика региона
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