Почти три тысячи обращений, поступивших через соцсети,отработано за последний месяц региональными и муниципальными органами власти
17 декабря 2019 15:05
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Напомним, по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова органы исполнительной власти региона и органы местного самоуправления Самарской области вышли в социальную сеть Твиттер. Также налажен прямой диалог власти с жителями в соцсетях «ВКонтакте» и «Инстаграм». К работе с
населением в сети подключились территориальные федеральные органы исполнительной власти, ресурсоснабжающие организации и управляющие компании, перевозчики, подрядчики и другие службы. Многие вопросы приняты в работу, часть – уже решена.
У жителей села Красные дома Елховского района решился вопрос со строительством дороги по улице Рождественской.
У дома по улице Венцека в Самаре засыпали яму на тротуаре, доставлявшую неудобство прохожим и жителям близлежащих домов.
В Кировском районе администрация отремонтировала карусель.
В селе Первомайск Похвистневского района снова заработало почтовое отделение.
Напомним, обратиться в мобильную приемную можно через социальные сети Твиттер и ВКонтакте (в личных сообщениях в группе «Самарская область»), а также через Интернет-приемную на сайте Правительства Самарской области — для направления официальных обращений граждан, передает пресс-служба облправительства.
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