Почти три тысячи обращений, поступивших через соцсети,отработано за последний месяц региональными и муниципальными органами власти

Я нашел ошибку
Главные новости: 
В рамках форума состоялась премьера фильма о самарских добровольцах, подготовленного в рамках акции «Неслучайные истории».
В Самаре состоялся Деловой день Форума добровольцев «Неслучайные истории»
Специалисты мультидисциплинарной команды проводят психолого-педагогическую диагностику для выявления проблем в развитии и дальнейшие занятия по их коррекции.
В СО начали свою работу мобильные бригады на дому для оказания помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
В Тольяттинском государственном университете, вузе-участнике консорциума НОЦ СО, состоялась встреча с представителями итальянской инжиниринговой компании.
Научно-образовательный центр Самарской области расширяет международное партнёрство в Европе
Главная задача Всероссийского форума «Педагогическая гавань» - выявление и поддержка талантливых педагогов Самарской области.
В Самарской области состоялся двухдневный Всероссийский форум «Педагогическая гавань»
Преследование врачей в Самарской области за приписки в отчетности о диспансеризациях началось только в 2019 году.
С медиков предложили снять ответственность за диспансеризацию
Будет решаться вопрос о внесении изменений в территориальную схему по обращению с отходами.
В губдуме обсудят перспективы «Мусорной реформы»
Вариантов подарков много: это и ювелирные украшения, туры, техника и электроника, подписка на онлайн-кинотеатры, одежда и обувь, велосипеды и многое другое.
«Спасибо от Сбербанка» запускает новогоднюю акцию и заявляет, что подарков хватит на всех
Всего обнаружено 19 нарушений, среди них два — непосредственно составляющих угрозу жизни и здоровья граждан.
«Стимул» строит ЖК «Госуниверситет» с нарушениями и даже с угрозой для жизни людей
сегодня  Вторник, 17 декабря, 20:21
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 17/12:
USD 62.77
0.22
EUR 69.94
0.08
Новости /  Политика /  Политика региона  

Почти три тысячи обращений, поступивших через соцсети,отработано за последний месяц региональными и муниципальными органами власти

17 декабря 2019 15:05
163
Большая часть касалась вопросов ЖКХ и благоустройства.
Большая часть касалась вопросов ЖКХ и благоустройства. Дмитрий Азаров поручил в последние недели 2019 сконцентрировать на работе с обращениями граждан в адрес губернатора, министерств, властей муниципалитетов особое внимание, чтобы ни одно обращение не осталось без ответа.

Напомним, по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова органы исполнительной власти региона и органы местного самоуправления Самарской области вышли в социальную сеть Твиттер. Также налажен прямой диалог власти с жителями в соцсетях «ВКонтакте» и «Инстаграм». К работе с
населением в сети подключились территориальные федеральные органы исполнительной власти, ресурсоснабжающие организации и управляющие компании, перевозчики, подрядчики и другие службы. Многие вопросы приняты в работу, часть – уже решена.

У жителей села Красные дома Елховского района решился вопрос со строительством дороги по улице Рождественской.

У дома по улице Венцека в Самаре засыпали яму на тротуаре, доставлявшую неудобство прохожим и жителям близлежащих домов.

В Кировском районе администрация отремонтировала карусель.

В селе Первомайск Похвистневского района снова заработало почтовое отделение.

Напомним, обратиться в мобильную приемную можно через социальные сети Твиттер и ВКонтакте (в личных сообщениях в группе «Самарская область»), а также через Интернет-приемную на сайте Правительства Самарской области — для направления официальных обращений граждан, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Политика региона
17 декабря 2019  17:51
Будет решаться вопрос о внесении изменений в территориальную схему по обращению с отходами.
В губдуме обсудят перспективы «Мусорной реформы»
Будет решаться вопрос о внесении изменений в территориальную схему по обращению с отходами.  Политика региона
106
17 декабря 2019  15:05
Большая часть касалась вопросов ЖКХ и благоустройства.
Почти три тысячи обращений, поступивших через соцсети,отработано за последний месяц региональными и муниципальными органами власти
Большая часть касалась вопросов ЖКХ и благоустройства.   Политика региона
161
16 декабря 2019  19:58
Политик отметил, что в Крым могли бы ходить украинские поезда, регион могла бы питать вода из Днепра, а Россия и Украина могли бы построить мост вместе.
Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял 2014 год
Политик отметил, что в Крым могли бы ходить украинские поезда, регион могла бы питать вода из Днепра, а Россия и Украина могли бы построить мост вместе.  Политика региона
289
Весь список
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019  09:40
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
638
9 сентября 2019  12:52
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России».  Выборы в Самарской области
637
9 сентября 2019  11:25
После зачистки местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
После «зачистки» местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1000
Весь список

Видео
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
370
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
330
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
851
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
675
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
609
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
951
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
324
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
595
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
651
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
892
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2083
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2585
Весь список

Мероприятия
В Самаре состоялся Деловой день Форума добровольцев «Неслучайные истории»
В Самарской области состоялся двухдневный Всероссийский форум «Педагогическая гавань»
В губдуме обсудят перспективы «Мусорной реформы»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные