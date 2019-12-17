Почти три тысячи обращений, поступивших через соцсети,отработано за последний месяц региональными и муниципальными органами власти

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Напомним, по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова органы исполнительной власти региона и органы местного самоуправления Самарской области вышли в социальную сеть Твиттер. Также налажен прямой диалог власти с жителями в соцсетях «ВКонтакте» и «Инстаграм». К работе снаселением в сети подключились территориальные федеральные органы исполнительной власти, ресурсоснабжающие организации и управляющие компании, перевозчики, подрядчики и другие службы. Многие вопросы приняты в работу, часть – уже решена.У жителей села Красные дома Елховского района решился вопрос со строительством дороги по улице Рождественской.У дома по улице Венцека в Самаре засыпали яму на тротуаре, доставлявшую неудобство прохожим и жителям близлежащих домов.В Кировском районе администрация отремонтировала карусель.В селе Первомайск Похвистневского района снова заработало почтовое отделение.Напомним, обратиться в мобильную приемную можно через социальные сети Твиттер и ВКонтакте (в личных сообщениях в группе «Самарская область»), а также через Интернет-приемную на сайте Правительства Самарской области — для направления официальных обращений граждан, передает пресс-служба облправительства.