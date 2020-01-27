Перспективные направления работы обсудили на оперативном совещании в Правительстве Самарской области
27 января 2020 18:29
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По данным метеорологов, в регионе ожидается ухудшение погодных условий. В ближайшие сутки произойдёт понижение температуры воздуха местами до 20°С мороза, а в последующие дни температурные режимы будут колебаться от минусовых до плюсовых и наоборот. Кроме того, со среды до воскресенья ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, а также метель и гололедица. В связи с этим В. Кудряшов поручил главам муниципальных образований усилить работу по расчистке дорог, тротуаров и крыш от снега и наледи.
«В этом году по сравнению с прошлыми сезонами в муниципалитетах значительно увеличилось число бригад по расчистке кровель. Теперь необходимо организовать их интенсивную работу», - подчеркнул он.
На заседании были подведены итоги по привлечению в областной бюджет федеральных средств. Всего в 2019 году в экономику региона было направлено из федерального бюджета 28,6 млрд. рублей, из них 16,1 млрд. рублей в рамках реализации национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным. Уровень освоения бюджетных средств составил 95,4%. По данным статистики, это самый высокий за последние годы уровень освоения федеральных средств. Выстроенная работа с федеральным центром позволила на 2 месяца раньше, чем в предыдущие годы, подписать соглашения о сотрудничестве с федеральными министерствами и ведомствами. Это позволит раньше обычного времени начать конкурсные процедуры по поиску подрядчиков для производства работ, запланированных на 2020 год.
Планы по строительству социально значимых объектов также обсудили сегодня на оперативном заседании в Правительстве Самарской области. По информации министра строительства региона Евгения Чудаева, в 2020 году в рамках реализации областных инвестиционных программ и национальных
проектов планируется построить и ввести 32 объекта. Так, например, будут строиться 17 детских садов, из них 11 будут введены в течение этого года, из
6 строящихся школ в этом году введут 3. Всего в инвестиционной программе региона 110 объектов на разной стадии готовности от проектирования до
строительства.
На совещании был рассмотрен вопрос о реализации государственной программы Самарской области по совершенствованию системы обращения с отходами в 2019 году и задачах на 2020 год.
В прошлом году из областного бюджета было направлено 250 млн. рублей муниципалитетам на приобретение мусоросборников, строительство новых и ремонт имеющихся контейнерных площадок для накопления твёрдых коммунальных отходов. Это позволило закупить 11,3 тыс. контейнеров. Устроено и оборудовано более 2 тыс. и отремонтировано 526 действующих контейнерных площадок.
«В прошлом году 298 населённых пунктов области впервые были обеспечены системой сбора, хранения и утилизации отходов, оборудовано более 2-х тыс. новых контейнерных площадок, ликвидировано 626 несанкционированных свалок, построено 3 новых сортировочных комплекса. Проведена достаточно серьёзная работа, но предстоит сделать ещё многое», - подчеркнул Виктор Кудряшов, передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
Политика региона
27 января 2020 18:29
На заседании также были подведены итоги по привлечению в областной бюджет федеральных средств. Политика региона
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