Оксана Ковнер: "Для меня, как эколога, особенно важно, что стратегия включает вопросы по сохранению окружающей среды"

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В регионе активно обсуждают новую стратегию развития Самарской области. 17 сентября документ представил губернатор" Для меня, как эколога, особенно важно, что стратегия включает вопросы по сохранению окружающей среды. В частности, большое внимание уделяется обращению с твердыми коммунальными отходами. На сегодняшней день в регионе созданы новые центры сортировки мусора, и поставлена задача довести долю перерабатываемых отходов до 100 %. Нельзя не отметить, что в области увеличивается число очистных сооружений – сегодня их 27. Это позволяет обеспечить 89,6 % населения региона чистой водой и создает основу экологического благополучия губернии".Фото: соцсети