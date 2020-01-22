О МРОТ, пенсиях, медицине и многом другом: Путин провел встречу с общественниками

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"Я полностью согласен с тем, что вы сейчас сказали. <...> Вот эта мера, о который вы сейчас сказали, а я говорил об этом в послании, она никогда у нас не осуществлялась в таком масштабе, о котором мы сейчас говорим. <...> Я хочу, чтобы это было для всей страны, для всех детей, и, конечно, оно (питание. — Прим. ред.) должно быть качественным. Это совершенно очевидно", — сказал президент.



О поддержке здравоохранения



Путин заявил, что первичное звено здравоохранения обновлялось дважды, но оно находится в плачевном состоянии из-за разрозненности между муниципальным уровнем управления и государственным. Глава государства пообещал, что преобразования в этой сфере продолжатся и на это будут выделяться деньги из федерального бюджета.



Президент также пообещал рассмотреть вопрос законодательного оформления услуги социального ухода в больницах за детьми, которые остались без попечения родителей.



"Когда этим занимаются, делают это с душой, конечно, им за это большое спасибо", — сказал он.



Кроме того, к осени правительство представит предложения по тиражированию опыта комплексной системы поддержки и помощи пожилым людям-инвалидам.



Он добавил, что отношение к старшему поколению — значимый показатель зрелости общества. Глава государства также напомнил басню Льва Толстого, в которой дедушке не позволяли есть за столом, отправляя его питаться во двор. Потом родители, видя, что их ребенок что-то мастерит, спросили, что это. Ребенок ответил: "Готовлю вот лоханку для вас, вы, правда, старые будете".

"После этого дедушку стали сажать за стол, как мы помним", — отметил Путин.



О "группах смерти" в соцсетях



Глава государства заявил, что не мог поверить в существование людей, заманивающих молодежь в "группы смерти" в соцсетях.



"По поводу этих "групп смерти", просто потрясающе — как это? Что за уроды? Откуда они берутся? Молодых людей втаскивают во всякие суициды и так далее, я когда впервые с этим столкнулся, просто рот и глаза открыл (от удивления. — Прим. ред.)", — сказал Путин.



По его словам, как только полиция выявила организаторов этих групп, они сильно испугались.



"Знаете, мразь такая, вот пришла к ним полиция — сразу чуть в штаны не наложил в буквальном смысле этого слова, как понял, что дорога ему за решетку. Вот такая мразь этим занимается", — отметил он.



Путин поддержал предложение представителя волонтерского движения по поиску пропавших детей о необходимости разработки учебников для младших и старших классов по безопасности.



"Надо детей защищать, причем разных возрастов: и подростков, и совсем маленьких, которые только в школу пошли. Должны педагоги поработать над такими если не учебниками, то методическими указаниями. Здесь нужен комплексный подход: специалисты разных направлений, но прежде всего педагоги и детские психологи", — добавил президент.



Он пообещал подумать о мерах защиты детей и поговорить об этом с министром просвещения Сергеем Кравцовым.

Путин отметил, что структура потребительской корзины нуждается в пересмотре."Там, ну скажем, не помню, в каком процентном соотношении, картофель, жиры и прочее-прочее, хлебобулочные изделия большую занимают часть, а вот овощи, фрукты, особенно их маловато, и рыба и мясо в этой корзине не занимают должного места", — заявил он.Глава государства объяснил, почему предложил отразить в Конституции, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше, чем прожиточный минимум."Потому что если мы это сделаем, если вот в ходе всероссийского голосования люди поддержат эту поправку, тогда никто уже не сможет в будущем, ссылаясь на текущие проблемы с бюджетом и ссылаясь на то, что у нас есть какие-то другие более важные приоритеты, не исполнять эту норму. Вот тогда это будет очень жестко", — рассказал Путин.По его словам, это также относится к индексации пенсий."Но если в Конституции будет записано, что индексация ежегодная обязательна, тогда от этого никому никуда нельзя будет деться. Это вторая норма, которую я предлагаю перенести в основной закон страны. Индексация должна быть произведена в соответствии с Конституцией, на регулярной основе ежегодно", — отметил президент."Я думаю, что для России с ее огромной территорией, с многоконфессиональностью, с большим количеством наций, народов, народностей, проживающих на территории страны, — даже не посчитать, кто-то говорит — 160, кто-то — 190, понимаете, нужна все-таки крепкая президентская власть", — сказал глава государства.Путин добавил, что форма парламентской республики в мире достаточно распространена."Возможно ли это применение у нас? Теоретически возможно. Целесообразно или нет? У каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что нет", — заявил Путин.Объясняя свою точку зрения, глава государства указал, что для эффективного функционирования парламентской республики нужно, чтобы политическая структура имела давнюю историю, например, в Европе некоторые партии существуют столетиями."А у нас, как правило, партия связана с конкретным человеком. Самый яркий пример в нашей стране — Владимир Вольфович Жириновский. Есть Жириновский — есть ЛДПР. Нет Жириновского... Сама идея либеральная, она хорошая. Но сможет ли партия так функционировать без своего лидера? Трудно сказать. Но нам лучше не экспериментировать", — уверен Путин.Глава государства заявил, что на это предусмотрены большие деньги, их необходимо расходовать с умом. В частности, речь идет об организации горячего питания в школах."Где есть — нужно просто поддержать и развивать дальше. А где этого нет, с 1 сентября это должно заработать максимально возможно. И нужно подготовить дополнительную нормативную базу. Такие указания, безусловно, будут даны и правительству, и на местах", — заверил он.На встрече Путину предложили поднять планку ответственности за нарушения при поставках питания в школы и поручить правительству предусмотреть обязательный предварительный фильтр поставщиков, лабораторные исследования на качество, дисквалификацию недобросовестных поставщиков при заключении госконтрактов со школами.