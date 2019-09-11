На заседании областной межведомственной комиссии обсудили вопросы безопасности дорожного движения

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В среду,, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской областипровёл заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.В начале совещания был рассмотрен вопрос, касающийся приведения в соответствие нормативным требованиям улично-дорожной сети на участках, примыкающих к образовательным учреждениям. Начальник отдела дорожной инспекции управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской областирассказал, что начиная с апреля неоднократно проводились комиссионные обследования улично-дорожной сети у образовательных организаций, в том числе имеющих непосредственный выход на проезжую часть. Таких в области 435 (из 747 школ).Основная часть недостатков была зафиксирована на автодорогах и улицах местного значения в Кинельском, Кинель-Черкасском, Кошкинском, Волжском, Нефтегорском, Сергиевском, Сызранском районах. Госавтоинспекцией выдано более 800 предписаний. За их неисполнение в установленные сроки к административной ответственности привлечено 4 должностных и 77 юридических лиц. За нарушения при содержании автомобильных дорог привлечено 151 должностное и 69 юридических лиц, направлена 51 информация в органы прокуратуры.По итогам заседания комиссии вынесено протокольное решение, в котором при подготовке предложений для включения в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предложено учитывать мероприятия по оборудованию участков улично-дорожной сети, задействованной под школьные маршруты и маршруты, примыкающие к образовательным организациям. Главам городских округов и муниципальных районов Самарской области поручено оперативно устранить недостатки, не требующие значительных материальных затрат.Виктор Кудряшов подчеркнул, что залог успеха в этой работе — в сотрудничестве ГИБДД и муниципалитетов. «Очень важно, чтобы информация о выявленных недостатках на дорогах доводилась до глав муниципальных образований четко и своевременно. Крайне важно грамотное, заблаговременное планирование средств на необходимые мероприятия», — отметил он.Также был рассмотрен вопрос о мерах по обеспечению безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах на территории региона. За истекший период текущего года на железнодорожных переездах Самарской области допущено 7 дорожно-транспортных происшествий.Заместитель начальника Куйбышевской железной дороги, рассказал, что в границах Самарской области эксплуатируется 166 железнодорожных переездов, из них регулируемых – 136. Из 42 железнодорожных переездов с дежурным работником устройством заграждения переезда оборудован 31. По 63 переездам осуществляется автобусное движение. На 129 железнодорожных переездах уложен резинокордовый настил.По итогам заседания комиссии были приняты протокольные решения. Так, необходимо продолжить работу по приведению железнодорожных переездов в нормативное состояние и дальнейшему совершенствованию организации дорожного движения с применением инновационных технических средств организации дорожного движения. Следует принять меры по обеспечению круглогодичного наличия горизонтальной дорожной разметки, исполненной термопластичными материалами, на подъездах к железнодорожным переездам. Члены комиссии подчеркнули необходимость проведения профилактической работы, направленной на повышение безопасности движения на железнодорожных переездах, передает пресс-служба облправительства.