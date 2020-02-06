Мишустин назвал непосильными предложенные штрафы для автомобилистов

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«При разработке нового Кодекса об административных правонарушениях было предложено увеличить сумму штрафов для водителей за превышение скорости до 5 тыс. руб. Для многих это просто непосильно. Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы», — сказал Мишустин на заседании правительства.Премьер-министр отметил, что подобные предложения необходимо рассматривать с учетом уровня платежеспособности населения, а не просто кратно увеличивать размеры штрафов.«Работа правительства — это решение проблем людей, а не формализм. Мне кажется, что именно мнение граждан в этом смысле главный индикатор нашей деятельности», — подчеркнул Мишустин.Подготовленный Минюстом проект КоАП был опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов 30 января. Он предусматривает множество новелл, в том числе ужесточение наказаний для нарушителей правил дорожного движения (ПДД). Так, например, за превышение скорости на 20–40 км/ч штраф повышается с 500 до 3 тыс. руб., на 40–60 км/ч — до 4 тыс. руб. вместо нынешних 1–1,5 тыс. руб. При этом повторное превышение скорости на 40–60 км/ч грозит штрафом в размере 10 тыс. руб. и лишением прав на год.31 января секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия не поддержит проект кодекса в представленном виде, так как он предусматривает преимущественно ужесточение репрессивных механизмов, что противоречит предложениям, изложенным в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию.После этого Минюст заявил, что включенные в проект КоАП положения о повышении штрафов отражают «предложения МВД».Фото: Егор Алеев / ТАСС/РБК