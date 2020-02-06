Я нашел ошибку
Главные новости: 
Согласно нормам эксплуатации, ведение любой хозяйственной деятельности в пределах «красных линий» (охранных зон) тепловых сетей запрещено.
В Новокуйбышевске выявлены кафе и магазины, опасные для жизни горожан
Талант и азарт молодых ученых.
Путин рассказал, что способно обеспечить качественный прорыв в науке
Солдатова - четырехкратная чемпионка мира и многократная чемпионка Европы по художественной гимнастике.
ОКР пожелал здоровья попавшей в больницу гимнастке Солдатовой
12 февраля в 18:00 в отделе искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится концерт «Классика жанра: Возвышенное и земное».
В областной научной библиотеке исполнят Чайковского, Верди и Беллини
Соглашение с 23-летним воспитанником
Сергей Иванов на правах аренды перешел в "Крылья"
По словам главы правительства, власти России еще не добились такого повышения доходов населения, чтобы можно было «настолько увеличивать штрафы».
Мишустин назвал непосильными предложенные штрафы для автомобилистов
Подробности не раскрываются, известно только, что это произошло на фоне усиления активности террористов в регионе.
В МИД сообщили о гибели российских специалистов в Сирии
Операция прошла на высоком уровне, пациент доволен и чувствует себя хорошо.
В больнице им. Т.И.Ерошевского проведена операция пациенту из Италии
сегодня  Четверг, 6 февраля, 16:47
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -6 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 06/02:
USD 63.17
-0.26
EUR 69.74
-0.39
Новости /  Политика /  Политика региона  

Мишустин назвал непосильными предложенные штрафы для автомобилистов

6 февраля 2020 15:11
83
По словам главы правительства, власти России еще не добились такого повышения доходов населения, чтобы можно было «настолько увеличивать штрафы».
Глава правительства Михаил Мишустин раскритиковал предложенный Минюстом проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Документ предусматривает повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения, однако премьер назвал предложенные санкции «непосильными», передает  РБК.

«При разработке нового Кодекса об административных правонарушениях было предложено увеличить сумму штрафов для водителей за превышение скорости до 5 тыс. руб. Для многих это просто непосильно. Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы», — сказал Мишустин на заседании правительства.

Премьер-министр отметил, что подобные предложения необходимо рассматривать с учетом уровня платежеспособности населения, а не просто кратно увеличивать размеры штрафов.

«Работа правительства — это решение проблем людей, а не формализм. Мне кажется, что именно мнение граждан в этом смысле главный индикатор нашей деятельности», — подчеркнул Мишустин.

Подготовленный Минюстом проект КоАП был опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов 30 января. Он предусматривает множество новелл, в том числе ужесточение наказаний для нарушителей правил дорожного движения (ПДД). Так, например, за превышение скорости на 20–40 км/ч штраф повышается с 500 до 3 тыс. руб., на 40–60 км/ч — до 4 тыс. руб. вместо нынешних 1–1,5 тыс. руб. При этом повторное превышение скорости на 40–60 км/ч грозит штрафом в размере 10 тыс. руб. и лишением прав на год.

31 января секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия не поддержит проект кодекса в представленном виде, так как он предусматривает преимущественно ужесточение репрессивных механизмов, что противоречит предложениям, изложенным в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию.

После этого Минюст заявил, что включенные в проект КоАП положения о повышении штрафов отражают «предложения МВД».


Фото: Егор Алеев / ТАСС/РБК


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Политика региона
6 февраля 2020  15:57
Талант и азарт молодых ученых.
Путин рассказал, что способно обеспечить качественный прорыв в науке
Талант и азарт молодых ученых.   Политика региона
13
6 февраля 2020  15:11
По словам главы правительства, власти России еще не добились такого повышения доходов населения, чтобы можно было «настолько увеличивать штрафы».
Мишустин назвал непосильными предложенные штрафы для автомобилистов
По словам главы правительства, власти России еще не добились такого повышения доходов населения, чтобы можно было «настолько увеличивать штрафы».  Политика региона
81
6 февраля 2020  07:41
Послании Дмитрия Азарова прокомментировал политолог, профессор Национального Исследовательского Университета "Высшая школа экономики" Олег Матвейчев.
Олег Матвейчев: "У Самарской области большой экономический потенциал, и динамика ее развития хорошая"
Послании Дмитрия Азарова прокомментировал политолог, профессор Национального Исследовательского Университета "Высшая школа экономики" Олег Матвейчев. Политика региона
218
Весь список
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019  09:40
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
890
9 сентября 2019  12:52
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России».  Выборы в Самарской области
839
9 сентября 2019  11:25
После зачистки местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
После «зачистки» местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1318
Весь список

Видео
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
571
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2317
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
876
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1955
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1485
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
1089
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1083
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1598
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1608
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1900
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3027
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3596
Весь список

Мероприятия
В Самаре прошла пресс-конференция, посвященная Международной гонке на собачьих упряжках «Волга Квест»
14 февраля в Самарском зоопарке отпразднуют День всех влюблённых
«Самарский театр кукол» приглашает на премьерный спектакль «Дядя Стёпа»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Февраль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные