Минск разрешил Россельхознадзору проверить производителей фруктов

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Россельхознадзор с 12 апреля ввел временные ограничения на поставки в РФ яблок и груш из Белоруссии."Один из вопросов, который они (представители Россельхознадзора – ред.) поднимают – отсутствие информации об остатках (урожая на складах – ред.)… Я готов на сегодня в целях разрешения вопроса принять делегацию Россельхознадзора с подтверждением объема по каждому предприятию", - заявил Пискун.Россельхознадзор объяснял свое решение тем, что из Белоруссии продолжает поступать плодоовощная продукция с неустановленным фитосанитарным статусом и фальсифицированными фитосанитарными сертификатами. Россельхознадзор предположил, что Минск сертифицирует санкционную плодоовощную продукцию как белорусскую.Со своей стороны президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал РФ, заявив, что она, находясь под западными санкциями, сама "подобным оружием воюет против ближайших союзников", ограничивая поставки с отдельных предприятий страны.