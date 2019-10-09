Медведев призвал обеспечить в сёлах комфортную жизнь, как в городах
9 октября 2019 15:33
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— Со следующего года стартует новая государственная программа, в которой мы продолжаем строить жильё, дороги, проводить газ, воду, благоустраивать сельские территории — в общем, стараться делать всё, чтобы на селе жить было не менее комфортно, чем в городе, — заявил Медведев, добавив, что это требует больших затрат и серьёзных усилий.
Также глава правительства вручил награды 16 работникам сельского хозяйства за их вклад в развитие отрасли и многолетний труд.
Первый Международный агропромышленный форум проходит в рамках Недели агропромышленного комплекса.
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