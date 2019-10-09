Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 9 октября, 19:11
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +5 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 09/10:
USD 64.87
0.04
EUR 71.24
0.09
Новости /  Политика /  Политика региона  

Медведев призвал обеспечить в сёлах комфортную жизнь, как в городах

9 октября 2019 15:33
90
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев анонсировал госпрограмму, задачей которой будет организация комфортной жизни в сёлах, как и в городах
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев анонсировал госпрограмму, задачей которой будет организация комфортной жизни в сёлах, как и в городах. Об этом глава правительства заявил на открытии агропромышленного форума "Золотая осень", передает life.ru.

— Со следующего года стартует новая государственная программа, в которой мы продолжаем строить жильё, дороги, проводить газ, воду, благоустраивать сельские территории — в общем, стараться делать всё, чтобы на селе жить было не менее комфортно, чем в городе, — заявил Медведев, добавив, что это требует больших затрат и серьёзных усилий.

Также глава правительства вручил награды 16 работникам сельского хозяйства за их вклад в развитие отрасли и многолетний труд.

Первый Международный агропромышленный форум проходит в рамках Недели агропромышленного комплекса. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
9 октября 2019  18:19
Расселение граждан из аварийного жилищного фонда в период с 2019 по 2021 годы планируется 3 способами.
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о совершенствовании механизмов расселения аварийного жилья
Расселение граждан из аварийного жилищного фонда в период с 2019 по 2021 годы планируется 3 способами.  Политика региона
44
9 октября 2019  15:33
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев анонсировал госпрограмму, задачей которой будет организация комфортной жизни в сёлах, как и в городах
Медведев призвал обеспечить в сёлах комфортную жизнь, как в городах
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев анонсировал госпрограмму, задачей которой будет организация комфортной жизни в сёлах, как и в городах   Политика региона
89
9 октября 2019  13:12
В Самарской области уменьшат численность чиновников
В Самарской области уменьшат численность чиновников
Новые нормативы начнут действовать с 1 января 2021 года. Политика региона
154
Весь список
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019  09:40
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
377
9 сентября 2019  12:52
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России».  Выборы в Самарской области
439
9 сентября 2019  11:25
После зачистки местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
После «зачистки» местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
708
Весь список


Видео
9 октября 2019  12:32
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать с городскую систему канализации
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать в городскую систему канализации
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик.  
ЖКХ
358
3 октября 2019  09:14
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
   Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
438
1 октября 2019  11:37
Сбербанк принял участие в Цифровой прокачке Самарской области
Сбербанк принял участие в «Цифровой прокачке» Самарской области
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
366
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
551
17 сентября 2019  10:59
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря.
В стране
587
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
766
Весь список

Фоторепортажи
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
850
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1367
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
981
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1231
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1409
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
861
Весь список

Мероприятия
В Центральной библиотеке Сызрани открылась Всероссийская художественная выставка «Скульптура малых форм и гобелен»
Школьники региона примут участие в областной Неделе труда и профориентации «Семь шагов к профессии»
9-13 октября в Самаре состоится ХIX Фестиваль моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные