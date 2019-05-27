Медведев подписал постановление об отмене в России внутрисетевого роуминга
27 мая 2019 21:15
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"Я подписал постановление, оно является развитием того, что было сделано до этого в законодательстве, а именно, закрепляет в правилах услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга", – заявил глава правительства, отметив, что операторы уже фактически перешли на новые стандарты работы.
Медведев также уточнил, что в законодательстве прописана бесплатность входящих вызовов на всей территории России, включая Крым. "Это, конечно, сделало поездки по стране гораздо комфортнее. В ХХI веке доступная связь с близкими во время командировок, во время отпусков – это абсолютно естественная и необходимая вещь", – сказал премьер-министр.
Напомним, в декабре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон об отмене платы за внутренний роуминг, обязав операторов мобильной связи устанавливать единые тарифы на все звонки, совершаемые по всей территории России.
По закону, который вступит в силу 1 июня 2019 года, на территории РФ операторы подвижной радиотелефонной связи в своей сети обязаны устанавливать одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту независимо от того, находится ли абонент в пределах субъекта РФ, указанного в решении о выделении такому оператору связи ресурса нумерации, включающего в себя выделенный абоненту абонентский номер, или за пределами этой территории. При этом дополнительной оплате подлежит исходящее телефонное соединение с абонентом, находящимся за пределами территории РФ.
Как отмечалось в пояснительных материалах к законопроекту, роуминг внутри российских регионов возник по причине наличия специального регулирования, при котором каждый из операторов связи осуществлял соединения через единого общероссийского оператора связи, ввиду чего у таких операторов возникали дополнительные издержки. В настоящий момент такой механизм соединения применяется в исключительных случаях и не является массовым, в связи с чем установление дополнительных платежей за перемещение абонентов в пределах Российской Федерации является избыточным.
Отметим, что в конце лета прошлого года Федеральной антимонопольной службе (ФАС) удалось добиться от операторов "большой четверки" отмены платы за внутрисетевой роуминг. 1 сентября плату за входящие звонки в поездках по России для своих абонентов отменила компания "МегаФон", 30 августа это сделали в МТС, 27 августа в Tele2 и 20 августа в "ВымпелКоме".
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