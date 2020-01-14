Кудрин рассказал об эффективном способе борьбы с бедностью

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Он заявил, что более эффективным инструментом может стать субсидия, которую назначали бы, основываясь на доходе на каждого члена семьи."Субсидия целенаправленная была бы более весомой для борьбы с бедностью, чем освобождение от налогов", — считает глава Счетной палаты.Кудрин подчеркнул, что его ведомство не вносило предложений по снижению налога и не рассматривало их.По его словам, уменьшение налогового бремени для граждан с низкими зарплатами имеет "очень косвенное" отношение к борьбе с бедностью.Кудрин пояснил, что самые нуждающиеся люди часто вовсе не имеют доходов, с которых мог бы взиматься этот налог, и изменение ставки на них не повлияет."Это семьи с детьми, с больными детьми, семьи, которые по какой-то причине не могут работать", — заключил он.Владимир Путин в декабре на встрече с региональными омбудсменами пообещал подумать об освобождении от НДФЛ россиян, получающих минимальную зарплату. Президент пояснил, что МРОТ приравнен к прожиточному минимуму, соответственно, при выплате с этой суммы подоходный налог, доход гражданина опускается ниже установленной государством планки.Идею освободить малоимущие семьи от налога на доходы ранее поддержали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр экономического развития Максим Орешкин и глава ВТБ Андрей Костин.Глава Минфина Антон Силуанов, в свою очередь, заявил, что прежде чем принимать решения, нужно взвесить все плюсы и минусы и посмотреть, как это скажется на региональных бюджетах.