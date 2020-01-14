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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал идею уменьшить подоходный налог для малоимущих граждан для снижения бедности.
Кудрин рассказал об эффективном способе борьбы с бедностью
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Новости /  Политика /  Политика региона  

Кудрин рассказал об эффективном способе борьбы с бедностью

14 января 2020 20:51
89
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал идею уменьшить подоходный налог для малоимущих граждан для снижения бедности.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал идею уменьшить подоходный налог для малоимущих граждан для снижения бедности, передает РИА Новости.

Он заявил, что более эффективным инструментом может стать субсидия, которую назначали бы, основываясь на доходе на каждого члена семьи.

"Субсидия целенаправленная была бы более весомой для борьбы с бедностью, чем освобождение от налогов", — считает глава Счетной палаты.

Кудрин подчеркнул, что его ведомство не вносило предложений по снижению налога и не рассматривало их.

По его словам, уменьшение налогового бремени для граждан с низкими зарплатами имеет "очень косвенное" отношение к борьбе с бедностью.

Кудрин пояснил, что самые нуждающиеся люди часто вовсе не имеют доходов, с которых мог бы взиматься этот налог, и изменение ставки на них не повлияет.

"Это семьи с детьми, с больными детьми, семьи, которые по какой-то причине не могут работать", — заключил он.

Налог для малоимущих

Владимир Путин в декабре на встрече с региональными омбудсменами пообещал подумать об освобождении от НДФЛ россиян, получающих минимальную зарплату. Президент пояснил, что МРОТ приравнен к прожиточному минимуму, соответственно, при выплате с этой суммы подоходный налог, доход гражданина опускается ниже установленной государством планки.

Идею освободить малоимущие семьи от налога на доходы ранее поддержали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр экономического развития Максим Орешкин и глава ВТБ Андрей Костин.

Глава Минфина Антон Силуанов, в свою очередь, заявил, что прежде чем принимать решения, нужно взвесить все плюсы и минусы и посмотреть, как это скажется на региональных бюджетах. 
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Комментарии


Политика региона
14 января 2020  20:51
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал идею уменьшить подоходный налог для малоимущих граждан для снижения бедности.
Кудрин рассказал об эффективном способе борьбы с бедностью
 Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал идею уменьшить подоходный налог для малоимущих граждан для снижения бедности.  Политика региона
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14 января 2020  18:30
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