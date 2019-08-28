Кремль оценил решение украинского суда освободить Вышинского
28 августа 2019 15:13
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«Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского. Пока в оценках ограничимся. Мы приветствуем это решение украинского суда», — сказал он.
Кирилл Вышинский, которого на Украине обвиняют в госизмене и незаконном обороте оружия, вышел из-под стражи 28 августа. Обвинение и суд согласились с доводами защиты, которые настаивали на освобождении журналиста. Вышинский обязался являться на судебные заседания по первому требованию.
Ранее адвокат Вышинского сообщил, что тот отказывается участвовать в готовящемся обмене заключенными между Россией и Украиной, добиваясь полного снятия обвинений. Президент Украины Владимир Зеленский до этого заявлял, что Киев готов освободить Вышинского в обмен на возвращение украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного в России к 20 годам колонии по обвинению в терроризме. В Кремле в ответ предлагали украинским властям первым освободить Вышинского в знак стремления к налаживанию отношений.
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