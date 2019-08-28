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Новости /  Политика /  Политика региона  

Кремль оценил решение украинского суда освободить Вышинского

28 августа 2019 15:13
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Кремль приветствует решение украинского суда, который освободил главу портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского под личное поручительство.
Кремль приветствует решение украинского суда, который освободил главу портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского под личное поручительство. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РБК.

«Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского. Пока в оценках ограничимся. Мы приветствуем это решение украинского суда», — сказал он.

Кирилл Вышинский, которого на Украине обвиняют в госизмене и незаконном обороте оружия, вышел из-под стражи 28 августа. Обвинение и суд согласились с доводами защиты, которые настаивали на освобождении журналиста. Вышинский обязался являться на судебные заседания по первому требованию.

Ранее адвокат Вышинского сообщил, что тот отказывается участвовать в готовящемся обмене заключенными между Россией и Украиной, добиваясь полного снятия обвинений. Президент Украины Владимир Зеленский до этого заявлял, что Киев готов освободить Вышинского в обмен на возвращение украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного в России к 20 годам колонии по обвинению в терроризме. В Кремле в ответ предлагали украинским властям первым освободить Вышинского в знак стремления к налаживанию отношений.


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Комментарии



Политика региона
28 августа 2019  15:13
Кремль приветствует решение украинского суда, который освободил главу портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского под личное поручительство.
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