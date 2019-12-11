Казарин написал заявление об увольнении по собственному желанию

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По информации «СО», отставка связана с визитом в регион министра цифрового развития и связи Николая Носкова. Как утверждает источник «СО», развитие проектов в регионе было оценено на высоком уровне.Станислав Казарин возглавляет региональный департамент с 2011 года. С 2017 года Казарин один из немногих руководителей такого уровня работал с приставкой ВРИО. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно критиковал работу департамента и рекомендовал ускориться в реализации проектов.Однако отставка Казарина, по информации «СО», не связана с какими-то вопросами к его работе. По словам источника «СО», губернатор и министр Носков отметили достижения региона в исполнении нацпроекта «Цифровая экономика» и ведомственного проекта «Умный город».Куда и в какое ведомство получил назначение Казарин в настоящий момент уточнить не удалось.По данным пресс-службы департамента, пока исполнять обязанности руководителя департамента будет Сергей Живов. В данный момент он является заместителем главы департамента — руководителем управления связи и коммуникаций.Фото: соцсети