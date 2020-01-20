Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке

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Ранее на сайте главы и правительства Чечни было опубликовано распоряжение Рамзана Кадырова, который назначил и. о. главы региона премьера Муслима Хучиева на период своей "временной нетрудоспособности".Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов сообщил РИА Новости, что Кадыров проходит курс лечения и это обычная практика, когда во время отпуска или временной нетрудоспособности исполнение обязанностей главы возлагается на председателя правительства региона.Позднее некоторые СМИ распространили сообщения о том, что якобы Кадырову предложили должность полномочного представителя президента России."У меня нет и никогда не было интереса работать за пределами республики, покинуть республику. И никогда мне не предлагали другую должность. Я хочу закончить карьеру в своей республике, я никуда не собираюсь уходить", — заявил Кадыров в Грозном на расширенном заседании правительства, первом с начала года.Он отметил, что стоит любому чиновнику не появиться в эфире один-два дня, сразу начинаются слухи. Кадыров призвал не распространять слухи, а работать на благо своей Родины.Фото: Михаил Метцель/ТАСС