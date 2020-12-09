Иван Пивкин о переводе трасс в федеральное подчинение: "Благодаря усилиям Дмитрия Азарова мы высвободим средства на развитие сети региональных дорог"

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Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области рассказал, на что повлияет передача почти 160 км участков автодорог региона в федеральную собственность.

В числе трасс, которые сменили подчинение, согласно новому постановлению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, - дорога Самара - Пугачев.

- 7 декабря, автодорога Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград обрела статус федеральной трассы. Что означают эти изменения?

- В понедельник, 7 декабря, председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о передаче ряда автодорог в федеральную собственность. Среди них проходящая по территории Самарской области автомагистраль Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград, участок протяженностью 85,71 км, который был включен в перечень передаваемых автодорог благодаря инициативе главы нашего региона Дмитрия Азарова. В дальнейшем обслуживание и ремонт этой дороги будут проводиться за счет федерального бюджета.

- Передача региональных дорог в федеральную собственность - на что направлен этот процесс?

- Практика передачи автодорог регионального значения в федеральную собственность началась в 2018 году. Росавтодор разработал программу, которая учитывает транспортные потребности России, отдельных регионов, возможности дорожного фонда страны, развитие экономики и транспортной инфраструктуры. В перечень дорог были включены наиболее крупные автомагистрали. Здесь необходимо отметить, что изначально в этот план была включена только автомобильная дорога Ульяновск - Димитровград - Самара, региональный участок протяженностью 73,67 км, который мы передали в федеральную собственность в июле текущего года.

В конце лета губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил с инициативой о передаче еще ряда участков автодорог, проходящих через территорию Самарской области. Это как раз участок автодороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград - 85,71 км, автомобильная дорога обводная города Самары от "Урал" до Самара-Волгоград - 91, 16 км, обход села Красный Яр протяженностью 8,93 км и обход Сызрани с выходом на автодорогу Москва-Самара - 33,78 км.

В настоящее время Правительством Самарской области, под пристальным контролем главы региона, организована работа с Росавтодором по передаче прав, оформлению необходимой документации. Во многом положительное решение о передаче дорог было принято благодаря содействию председателя Госдумы Вячеслава Володина. Активно ситуация стала развиваться после совещания заместителя председателя Правительства Марата Хуснуллина с главами субъектов на Транспортной неделе в Москве. В ходе обсуждения планов дальнейшего развития регионов губернатор Самарской области поднял вопрос об ускорении процесса передачи автодорог регионального значения в федеральную собственность.

- Почти 160 км участков автодорог региональной сети передали в федеральную собственность. Как это повлияет на развитие инфраструктуры нашего региона?

- Дороги обеспечивают условия для экономического роста, повышения конкурентоспособности экономики и качества жизни населения. Для регионов обслуживание автодорог за счет федеральных средств означает существенное высвобождение денежных средств регионального бюджета. Размер высвобожденных денежных средств, запланированных на приведение в нормативное состояние автодорог по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", составит более 10 млрд рублей. Это позволит направить освободившиеся средства на дальнейшее развитие опорной сети региональных дорог, передает sova.info.

Фото: Правительство Самарской области