Игорь Комаров назначил Павла Волкова главным федеральным инспектором по Республике Марий Эл

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Полномочный представитель подчеркнул, что у нового ГФИ есть серьезный опыт государственного управления на различных должностях в органах юстиции, в правовой экспертизе.13 лет он работает в аппарате полномочного представителя Президента Российской Федерации. Павел Волков обеспечивал реализацию государственной кадровой политики, последние 4 месяца успешно исполнял обязанности главного федерального инспектора по Ульяновской области.Полпред выразил уверенность, что знания, опыт и профессионализм позволят Павлу Валерьевичу своевременно и качественно решать поставленные задачи.«В первую очередь, это контроль за реализацией в Республике национальных проектов. Напомню, на эти цели выделены федеральные средства в размере 5,2 млрд рублей», — отметил Игорь Комаров. Он подчеркнул, что расходование каждого рубля должно находиться под строгим контролем и служить основной цели — благополучию людей, улучшению их социального самочувствия и реальному повышению качества жизни.Еще одна важная задача — контроль за исполнением поручений главы государства, которые он дал по итогам послания Федеральному собранию.Модернизация первичного звена здравоохранения, защита материнства и детства, улучшение демографической ситуации, работа по повышению благосостояния граждан — эти вопросы должны всегда быть в поле зрения главного федерального инспектора.«Президент России Владимир Владимирович Путин в Послании Федеральному Собранию акцентировал внимание на необходимости прямого диалога с гражданами, на обязательном уважительном отношении государственных и муниципальных служащих к людям и их просьбам.Главный федеральный инспектор — это представитель Президента России в регионе, должностное лицо, к которому могут обратиться жители в первую очередь», — отметил Игорь Комаров.Полпред напомнил, что в 2020 году также предстоит обеспечить общественную безопасность и правопорядок в ходе Общероссийского голосования по изменениям в Конституцию России.Перед главным федеральным инспектором стоят и оперативные задачи: координация работы территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, взаимодействие с институтами гражданского общества, политическими партиями, надзор за обеспечением прав и свобод граждан, вопросы общественной безопасности, передает пресс-служба ПФО.