Игорь Буренков принял участие в торжественном собрании, посвященном 90-летию Мордовской автономии

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«В Мордовии мирно живут трудолюбивые, гостеприимные, отзывчивые и добрые люди разных национальностей и вероисповеданий, вы показываете пример добрососедства и единения всем, кто живет в нашей большой стране.В годы Великой Отечественной войны жители республики внесли свой вклад в нашу общую Победу — на фронте и в тылу. Вы чтите память о прошлом, сохраняете традиции и с уверенностью смотрите в будущее.Республика Мордовия активно реализует национальные проекты. Как подчеркивает Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, успешное достижение целей, обозначенных в нацпроектах, это необходимое условие для позитивных изменений в каждом регионе России. Строятся дороги, поликлиники и жилые дома, открываются новые школы и детские сады. Особое внимание в республике уделяется поддержке молодых родителей и многодетных семей, развитию талантливой молодежи. Ваше сельское хозяйство известно далеко за пределами республики. Люди знают, если сделано в Мордовии, это значит — очень вкусно и качественно, а главное — сделано с душой.90 лет — славный юбилей. Я желаю каждому жителю, каждой семье счастья и здоровья, а Республике Мордовия — успехов, благополучия и процветания!» – говорится в поздравлении полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.Глава региона Владимир Волков тепло поздравил присутствующих с 90-летием со дня образования Мордовской автономии, на основе которой впоследствии в составе РФ сформировалась Республика Мордовия. «Судьба Мордовии, ее прошлое, настоящее и будущее неразрывно связаны с историей России. На протяжении веков мордовский народ бережно хранит свою самобытность, культуру, язык и традиции. Образование в 1930 году Мордовской автономии является важной вехой национального развития, которое способствовало социально-экономическому росту нашего края. Вместе со всей страной жители республики прошли нелегкие годы становления советской власти, грозные сороковые, встав на защиту Родины от фашизма, а после, в кратчайшие сроки, восстановили промышленность и сельское хозяйство», — подчеркнул глава Мордовии.Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО вручил поощрения полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова жителям Мордовии, внесшим наибольший вклад в развитие региона.В завершение праздничного мероприятия состоялся концерт, в который вошли лучшие номера творческих выступлений муниципальных районов на фестивале народного творчества «Шумбрат, Мордовия!», а также государственных коллективов и артистов Мордовской филармонии, государственного музыкального Театра имени И.М.Яушева.Также ранее в Доме Республики Игорь Буренков провел совещание по вопросам общественно-политического развития и информационной работы органов власти Республики Мордовия. Особое внимание обращено на необходимость повышения эффективности работы и оперативности реагирования госвласти на обращения граждан по социально значимым вопросам. Заместитель полпреда подчеркнул, что в Послании Федеральному Собранию 15 января текущего года Главой государства озвучен ряд инициатив, которые будут способствовать улучшению качества жизни в республике, о чем, безусловно, региональные СМИ должны рассказать жителям Мордовии, передает пресс-служба ПФО.Фото: пресс-служба ПФО