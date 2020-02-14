Хинштейн: Норма Конституции о запрете на отчуждение территорий России повысит суверенность нашей страны
14 февраля 2020 15:21
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Об этом заявил заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн комментируя соответствующее предложение, озвученное на встрече Президента Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон.
«Такая норма в Конституции повысит уровень суверенности нашего государства и отрезвит многие горячие головы как внутри, так и за пределами России, по-прежнему мечтающие переделить территорию нашей страны. Принцип, сформулированный еще советской довоенной песней, должен быть зафиксирован в Основном законе страны: «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим!» – подчеркнул Хинштейн.
Данное положение, по его словам, должно касаться «как маленького островка на Дальнем Востоке, так и целого региона на западе страны».
Ранее Президент на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию поддержал предложение прописать в ней запрет на отчуждение территорий России. С инициативой зафиксировать данное положение выступил художественный руководитель московского театра Олега Табакова Владимир Машков. По его словам, некоторые страны ждут открытия «окна возможностей», чтобы претендовать на какие-то территории России, передает пресс-служба er.ru.
Фото: er.ru
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