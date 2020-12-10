Губернатор провел заседание антикоррупционной комиссии

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В четверг, 10 декабря, Губернатор Дмитрий Азаров провел заседание антикоррупционной комиссии Самарской области. Участие в нем в режиме видеоконференции приняли представители регионального Правительства, руководители силовых ведомств и надзорных органов.

«Огромная работа проводится на территории региона во всех структурах по выявлению и предотвращению коррупционных проявлений. Есть конкретные результаты, – отметил Губернатор, открывая совещание. – При этом хочу подчеркнуть, что это постоянная работа. К сожалению, мы продолжаем фиксировать новые факты. С одной стороны, это характеризует результативность действий, в первую очередь, правоохранительных органов. С другой стороны, это говорит нам о том, что неустанное внимание к этому вопросу мы должны обеспечивать постоянно».

В ходе заседания Глава региона представил участникам исполняющего обязанности главы департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Владимира Бурыкина. Распоряжение о его назначении на эту должность руководитель региона подписал 8 декабря. Владимир Бурыкин больше 30 лет работал в органах госбезопасности. В Самарской области он несколько лет занимал должность заместителя регионального управления ФСБ. Потом семь лет возглавлял УФСБ России по Калужской области. Последние три года работал в Москве.

«Рассчитываю, что уже в декабре депутаты Губернской думы в соответствии с действующими положениями рассмотрят и утвердят кандидатуру Владимира Николаевича Бурыкина. Он уже приступил к работе в должности исполняющего обязанности. Попрошу всех коллег, представителей федеральных, региональных структур, муниципалитетов быть в полном взаимодействии с ним по вопросам, относящимся к его ведению», – подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к руководителям ведомств.

Уже сегодня в ходе заседания Губернатор инициировал проведение комплексной проверки министерства строительства Самарской области. Соответствующее обращение в прокуратуру от имени Главы региона должно быть подготовлено в 10-дневный срок.

«У нас есть большое количество обращений от общественных, псевдообщественных организаций, физических лиц по министерству строительства Самарской области. В предыдущий период по отдельным вопросам проводились проверки и профильным департаментом, и прокуратурой на предмет конфликта интересов, других возможных фактов, которые противоречат действующему законодательству. Но, тем не менее, обращения продолжают поступать, – отметил Губернатор. – Попрошу вас подготовить обращение в прокуратуру Самарской области для проведения комплексной проверки по министерству строительства, чтобы понять истинную картину. Необходимо разобраться в этом вопросе раз и навсегда, понять, есть ли какие-то неурегулированные вопросы, чтобы мы приняли все необходимые меры».

В ходе совещания руководитель управления по профилактике коррупционных правонарушений департамента по вопросам правопорядка и противодействию коррупции Самарской области Наталья Прокофьева доложила о том, какие нарушения были выявлены в органах исполнительной власти региона и муниципальных образованиях в течение года. Она сообщила, что в регионе в этом году департаментом выявлено 23 случая конфликта интересов. Один человек был уволен в связи с утратой доверия. Вместе с тем, несколько сотрудников, в отношении которых была проведена проверка, написали заявление об увольнении по собственному желанию. Губернатор отметил, что таким образом эти люди ушли от ответственности, которая грозила им за нарушение антикоррупционного законодательства. Глава региона подчеркнул: в таких случаях людей нужно увольнять по статье об утрате доверия, передает пресс-служба облправительства.