Губернатор на федеральном уровне поделился уникальным опытом Самарской области по мониторингу реализации нацпроектов

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В пятницу, 18 октября, губернатор Самарской областив рамках рабочей командировки в Москву принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по мониторингу и контролю за реализацией национальных и федеральных проектов при Президиуме Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Совещание провел заместитель Председателя Правительства РФОдин из основных вопросов повестки – мониторинг реализации национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным, – причем как на федеральном, так и региональном уровнях. «Работа по контролю показателей нацпроектов крайне важна, – подчеркнул губернатор Самарской области. – Без контроля нельзя осуществлять управление нацпроектами. И на территории Самарской области мы этой задачей озаботились буквально с первых дней реализации нацпроектов».Сегодня на государственном уровне существует несколько систем контроля по отдельным федеральным программам и проектам. Однако для того, чтобы на постоянной основе контролировать исполнение задач и отслеживать достижение плановых значений по всем направлениям, осуществлять эффективное межведомственное взаимодействие, регионам необходима единая информационная система. Для решения этой задачи по инициативе Губернатора и при поддержке Федерального казначейства был создан собственный региональный программный комплекс.С его помощью можно видеть общие итоги по всем региональным проектам, а также формировать различные детальные разрезы данных: по отдельному региональному проекту, по главным распорядителям бюджетных средств, администраторам проектов, а также переходить в детализацию и получать информацию по региональным проектам, отдельным мероприятиям, объектам и показателям.«На сегодняшний момент выстроена система мониторинга. Наш программный продукт, который еще дорабатывается и дополняется модулями, уже сегодня эффективно работает, – отметил Дмитрий Азаров. –Благодаря этой системе мы имеем оперативную информацию о ходе исполнения того или иного проекта, строительстве какого-либо объекта, укомплектовании оборудованием школ, больниц и многое другое. Это позволяет осуществлять четкое управление проектами».В этой системе представлена отчетность абсолютно по всем направлениям: в разрезе каждого нацпроекта по отдельно взятым муниципалитетам Самарской области. Информация обновляется еженедельно.Успешный опыт Самарской области по контролю за реализацией нацпроектов заинтересовал Полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и глав регионов округа, а теперь представлен и на федеральном уровне. На заседании Дмитрий Азаров озвучил ряд предложений, которые нашли поддержку членов рабочей группы и рекомендованы к включению в проект решения.«На наш взгляд, необходимо выстроить стройную систему от федерального уровня до муниципалитетов, которая позволит не просто мониторить и контролировать реализацию нацпроектов, но и эффективно управлять этим процессом. Поскольку регион продвинулся по этому направлению больше, чем другие субъекты России, а мы участники пилотного проекта совместно с федеральным казначейством, мы были приглашены поделиться опытом и дать свои предложения, – подчеркнул Губернатор Дмитрий Азаров. –Мы рассчитываем, что доработка наших предложений и решений позволит действительно опережающими темпами, а самое главное – синхронизировано с федеральными ведомствами, –выстроить такую систему мониторинга, которая будет применяться в дальнейшем по всей территории Российской Федерации».При этом в эту работу следует включить и всех граждан страны, уверен губернатор, – чтобы у каждого человека тоже была возможность в онлайн режиме, например, со своего компьютера, контролировать ход реализации всех проектов по тем или иным направлениям.«На мой взгляд, это крайне важно, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Мы работаем над реализацией национальных проектов, и значит в эту задачу должна быть включена вся нация. Национальные проекты реализуются для человека, и без вовлечения каждого гражданина России в работу по реализации нацпроектов, очень сложно добиться конечных результатов – тех амбициозных целей и задач для развития нашего государства, которые были озвучены Президентом страны Владимиром Владимиром Путиным», передает пресс-служба облправителства.