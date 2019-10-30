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Новости /  Политика /  Политика региона  

Губернатор Самарской области принял участие в Государственном визите Президента РФ в Венгрию

30 октября 2019 22:33
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Это единственное соглашение между регионами, заключенное в ходе Государственного визита.
В среду, 30 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в составе официальной делегации Российской Федерации, возглавляемой Президентом страны Владимиром Путиным, работает в Будапеште. В течение дня прошел ряд встреч, посвященных развитию двусторонних связей регионов двух стран в торгово-экономической и культурной сферах.

Самарская область ведет активное сотрудничество с регионами Венгрии. По итогам пяти месяцев текущего года внешнеторговый оборот составил порядка 7,5 млн долларов. Из региона налажены поставки автомобилей, удобрений, каучука и резины. При этом сферы двустороннего сотрудничества продолжают расширяться.

Напомним, осенью прошлого года Самарскую область с рабочим визитом посетил Генеральный консул Венгрии в Казани господин Адам Штифтер. По итогам встречи с Губернатором были достигнуты договоренности о развитии экономических связей, а также принято решение о проведении осенью 2019 года дней венгерского кино в Самарской области.

Кроме того, летом был дан старт совместному международному мультидисциплинарному научно-исследовательскому проекту «Ранние мадьяры на Волге» в рамках соглашения между Католическим университетом Петера Пазманя и Самарским университетом, который стал организатором археологической экспедиции с участием студентов – представителей двух стран.

Сегодня тема совместных научных изысканий обсуждалась на встрече Дмитрия Азарова с Президентом Самоуправления области Дьер-Мошон-Шопрон Золтаном Неметом. Напомним, ряд раскопок на территории Самарского региона позволили выдвинуть версию о том, что прародина современных венгров могла находиться именно в Самарском Заволжье. Выводы ученых основаны на найденных в могильниках различных артефактов – оружии, предметах одежды и быта, украшениях древних мадьяров.

Сегодня в ходе встречи Губернатор Дмитрий Азаров передал Золтану Немету точную копию древнего мадьярского перстня, найденного археологами Самарского университета во время раскопок в Борском районе Самарской области. Ученые относят находку к IX веку. По их мнению, перстень мог принадлежать видному мадьярскому воину или военачальнику.

Копия перстня была изготовлена в лаборатории аддитивных технологий Самарского университета, а оригинал, хранящийся в музее археологии Самарского Университета, недавно стал экспонатом виртуального археологического музея, проект которого разработан археологами и программистами университета. Сотрудники кафедры суперкомпьютеров и общей информатики провели оцифровку перстня и поместили его виртуальную 3D-модель в мадьярский зал музея, посвященный вопросам местонахождения прародины венгров и истории древних мадьяров на территории Самарского Поволжья.

Стороны также обсудили развитие торгово-экономических и культурных связей между регионами. Напомним, развитие экспорта является одной из задач национальных проектов, инициированных Президентом Владимиром Путиным. Среди перспективных направлений сотрудничества Губернатор отметил совместную работу в области сельского хозяйства, здравоохранения, спорта и туризма.

Дмитрий Азаров также пригласил руководство венгерских регионов принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 75 годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне, которые буду проходить в Самаре в 2020 году.

Кроме того, в Самарской области в следующем году планируется проведение международной конференции по проблемам крупных мировых рек (Волга, Дунай). На пленарных заседаниях будет изучен зарубежный опыт организации управления охраной окружающей среды. К участию в этом форуме Глава региона пригласил и коллег из области Дьёр-Мошон-Шопрон.

Отдельное внимание было уделено межуниверситетскому сотрудничеству и студенческим стажировкам. Особый интерес вызывает программа Stipendium Hungaricum, предоставляющая 200 стипендий на обучение в вузах Венгрии российских студентов. Не менее важное направление – подготовка конкурентоспособных кадров для производственно-технической, научно-исследовательской и управленческой деятельности в сфере машиностроения.

Сегодня же Дмитрий Азаров принял участие во встрече с бизнес-сообществом и представителями Торгово-промышленной палаты Венгрии, которую провел Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. На встрече обсуждались вопросы расширения делового сотрудничества, укрепления торговых связей, взаимодействия между российскими и венгерскими компаниями.

Центральным событием визита официальной российской делегации стало подписание ряда соглашений в присутствии Президента России и Премьер-министра Венгрии о двустороннем сотрудничестве в сфере здравоохранения, транспорта, страхования, транзита газа. Самарский регион стал единственным российским субъектом, подписавшем соглашение на столь высоком уровне. Документ о двустороннем взаимодействии с областью Дьер-Мошон-Шопрон заключили Дмитрий Азаров и Золтан Немет.

В рамках соглашения стороны намерены расширять сотрудничество в области экономики, торговли, культуры, образования, научно-технической деятельности, спорта, туризма. Среди ключевых направлений взаимодействия – машиностроение и электротехника, создание индустриальных и агропромышленных парков, развитие туризма и курортной индустрии.

Согласно документу, руководство Самарского региона и области Дьёр-Мошон-Шопрон будут способствовать укреплению и развитию связей между образовательными и научными организациями. Планируется совместное проведение научных семинаров и конференций по обмену опытом между студентами, преподавателями вузов и учеными. Не исключено создание научно-исследовательских групп по разработке современных технологий.

Кроме того, соглашение предполагает расширению связей в различных областях культуры и искусства, туризма и спорта, в том числе: установлению деловых контактов между учреждениями культуры, деятелями литературы и искусства, организации и проведению гастролей театрально-концертных коллективов, проведению фестивалей, обмену художественными выставками, обмену туристическими и спортивными делегациями.

«Подписанный солидный пакет документов, корпоративных соглашений, несомненно, будет способствовать дальнейшему углублению связей России и Венгрии», – подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, это уже второе соглашение о сотрудничестве, подписанное в этом году между Самарской областью и регионами Венгрии. В рамках проведения Петербургского международного экономического форума Дмитрий Азаров и Министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярт также подписали документ о расширении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной сферах, передает пресс-служба облправительства.
 
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Комментарии



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