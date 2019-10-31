Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании Государственного совета по теме здравоохранения

38

В четверг, 31 октября, губернатор Самарской областипринял участие в расширенном заседании президиума Государственного совета «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения», который провел Президент страныв Светлогорске (Калининградская обл.). Руководители федеральных ведомств, министерств, медицинских учреждений совместно с главами субъектов обсудили проблемы и перспективы развития отрасли.Участники были разделены на несколько рабочих групп, каждая посвящена определенной теме. Дмитрий Азаров работал в одной из самых сложных групп, посвященной развитию первичной медицинской помощи. Именно этому направлению уделяет особое внимание Глава государства Владимир Путин.Напомним, что в августе этого года Президент заявил о необходимости модернизации первичного звена здравоохранения.«Пациенты справедливо жалуются на плохие условия, очереди к врачам‑специалистам и их нехватку. Медицинские работники в свою очередь недовольны уровнем заработной платы и высокой нагрузкой. На данном этапе необходимо детально проработать имеющиеся проблемы, найти эффективные способы их решения. – сказал тогда Владимир Путин. – Современное общество открыто. Люди видят, какими широкими возможностями обладает сегодня медицина, в том числе и в первичном звене, и хотят, чтобы всё это было доступно там, где они живут. Нам нужна система, которая мотивирует медицинский персонал повышать качество своей работы, чётко соблюдать и выдерживать высокие требования к ней».По итогам совещания Глава государства поручил Правительству РФ подготовить перечень основных принципов модернизации первичного звена здравоохранения, определить источники и объёмы финансирования региональных программ и аспекты совершенствования отраслевой системы оплаты труда медицинских работников.Сегодня в ходе встречи с общественностью, которая предваряла итоговое заседание Госсовета, Владимир Путин также уделил внимание вопросу развития первичного звена. Глава государства отметил, что те средства, которые выделяются на первичное звено в рамках национального проекта «Здравоохранение», – а это 237 млрд. рублей – «явно недостаточно». В ходе встречи общественники предложили ряд мер по повышению эффективности работы первичного звена, предлагались даже варианты его реформирования.В рамках рабочих групп главы регионов совместно с членами Правительства РФ и руководством федерального Минздрава обсуждали перечень вопросов, которые требуют незамедлительного решения, делились передовыми практиками и предварительными результатами первого года реализации нацпроекта «Здравоохранение», реализуемого по инициативе Президента страны. Абсолютное большинство глав субъектов РФ подчеркнули, что в первую очередь необходимо работать над улучшением первичного звена здравоохранения, а именно – над дефицитом кадров, увеличением доступности поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных районах, повышением качества медицинских услуг и увеличением заработной платы сотрудникам отрасли.«Здравоохранение – это тема, которая крайне актуальна для абсолютного большинства жителей России и Самарской области, – отметил губернатор. – Неслучайно была выбрана группа именно первичного звена, здесь мы фиксируем наибольшее недовольство людей».Открывая заседание, Президент отметил, что в области здравоохранения за последнее время сделано немало, подтверждение этому – рост продолжительности жизни населения. Так, если в 2014 году продолжительность жизни составляла 70,9 лет, то на август этого года она возросла до 73,6 лет. «Все наши достижения – подтверждение того, что мы способны и вместе с тем обязаны сделать больше», – подчеркнул Владимир Путин.«Сейчас более 60% граждан невысоко оценивают качество здравоохранения, и в основном это относится к его первичному звену, значит, есть необходимость серьезно усилить работу обозначенного направления», – сказал Президент.Владимир Путин напомнил, что, начиная с августа, руководство страны провело целый цикл совещаний, в ходе которых был определен перечень проблем, имеющих первостепенное значение для людей. «По итогам совещаний и на основе поручений, которые были даны мною Правительству, были утверждены принципы модернизации первичного звена, на их основе субъекты РФ должны до 10 января следующего года разработать свои, региональные программы, и до 1 июля их принять», – поручил Глава государства.«Первичное звено, по сути своей, самое близкое к людям, крайне важное для них. Большинство претензий граждан справедливы и обоснованы, и в случаях, когда мало что меняется к лучшему, это становится особенно очевидным», – подчеркнул Президент страны.Владимир Путин также напомнил, что доктора, средний медперсонал – это люди, на которых лежит огромная ответственность за здоровье каждого человека, а значит – всего народа. «Создание условий для достойного исполнения их врачебного долга – это, безусловно, наша общая важнейшая задача», – акцентировал внимание Президент.Для того, чтобы достичь поставленных целей, Правительство предусмотрело дополнительное финансирование: на 2020-2022 годы предусмотрено 150 млрд. рублей дополнительных средств – по 50 млрд. в год. При этом Глава государства подчеркнул, что после проведения экспертизы региональных программ объем ассигнований может быть и скорректирован.Самарская область уже проводит активную работу в этом направлении: в разработке региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения участвуют не только местные специалисты, к этой работе подключились эксперты со всей страны – участники программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС. Напомним, что резервисты на прошлой неделе проходили практику в регионе и высказали ряд идей по модернизации отрасли.«Работу по оптимизации первичного звена мы уже начали. У нас создана рабочая группа, мы сегодня проводим глубокий социологический анализ проблем, в ходе которого выявили, что у людей наибольшее количество жалоб и претензий именно к первичному звену. – сказал Дмитрий Азаров. – Это большая работа, которая должна быть закончена к концу года для того, чтобы проект региональной программы по первичному звену был подготовлен в срок».Многое за год в регионе сделано благодаря национальному проекту «Здравоохранение»: в 2019 году в области возводится 14 ФАПов, в 2020 система пополнится еще 18 ФАПами. Кроме того, в сельские районы поставлены 20 высокопроходимых автомобилей «Нива» для доставки пожилых граждан до медучреждений. Ведется работа по оптимизации во всех ЛПУ процедуры прохождения диспансеризации и профилактических осмотров с использованием принципов «Бережливого производства». Внедряются электронные сервисы по записи граждан на прохождение осмотров, по дооснащению детских поликлинических отделений современным оборудованием: до конца года будет закуплено 30 единиц оборудования для 14-ти детских поликлинических отделений.Особое внимание регион уделяет обеспечению медучреждений высококвалифицированными медицинскими кадрами. В этом году на целевое обучение в СамГМУ принято по программам специалитета 256 человек, что на 40% больше, чем в 2018 году, и 238 человек– по программам ординатуры. Дополнительно за счет средств областного бюджета принято на обучение еще 53 специалиста. До конца года планируется трудоустроить более 200 молодых врачей после завершения целевой подготовки в ординатуре и около 200 после аккредитации. По состоянию на 1 октября в первичное звено уже пришли 88 врачей и 51 человек среднего медперсонала, а также 111 фельдшеров и 10 врачей в скорую медицинскую помощь. Дмитрий Азаров отметил, что для достижения по-настоящему прорывных результатов необходимо принять и другие меры.При модернизации первичного звена губернатор предложил уделить пристальное внимание ремонту и укреплению материально-технической базы поликлиник. «Строятся новые поликлиники, и они вызывают зачастую восторг у жителей территорий, но нам крайне важно привести в порядок те поликлинические отделения, которые уже существуют», – пояснил Дмитрий Азаров.Глава региона также рассказал о том, что в рамках работы по группам поднимались вопросы, связанные со строительством новых ФАПов, офисов врачей общей практики, подготовкой кадров и закреплением специалистов. Особо актуальна и тема выстраивания системы оплаты труда. «Те средства, которые будут дополнительно предоставлены на укрепление материально-технической базы и содержание лечебных учреждений, позволят региональному бюджету в большой степени участвовать в обеспечении ресурсами фонда заработной платы. – подчеркнул глава региона. Напомним, что Самарская область – один из немногих субъектов, кто предусматривает в бюджете средства на оплату труда для работников отрасли. «Мы такое решение приняли в этом году: более 800 млн рублей направили в фонд заработной платы врачам и среднему медицинскому персоналу. Мы будем эту практику и в последующие годы применять».Предложения Самарской области коснулись и цифровизации отрасли. В частности, дальнейшего развития электронного документооборота между лечебными учреждениями и развития телемедицинских консультаций, дистанционного мониторинга состояния здоровья больных хроническими неинфекционными заболеваниями, такими, как гипертония, аритмия и сахарный диабет, дистанционной передачи и расшифровки электрокардиограмм.Подводя итоги работы в ходе Президиума, глава региона подчеркнул, что такой формат работы очень результативен. «Это формат глубокого погружения в проблематику, работы с экспертами, министрами, работа одной командой позволяет выработать действительно эффективные решения для развития отрасли, тем более это важно, поскольку здравоохранение – это то, что касается каждого гражданина РФ, каждого жителя на планете. – отметил Дмитрий Азаров. – Очень важно то, что мы сегодня вместе с Правительством пришли к единому пониманию необходимости дополнительного финансирования первичного звена».Губернатор также подчеркнул: наличие средств – это не залог успеха, деньгами еще нужно разумно распорядиться. «Здесь нет единых лекал, и те решения, которые успешно работают в одном регионе, например, компактного проживания людей, могут не подойти для территорий крупных субъектов. Но лучшие практики мы также посмотрели, и пришли к пониманию того, в каких случаях какие инструменты более эффективны».Комментируя заседание, министр здравоохранения РФотметила: «Для того, чтобы разработать грамотную региональную программу модернизации первичного звена, регионы достаточно в сжатые сроки должны провести грандиозную ревизию того, что они имеют сейчас, с пониманием идущих миграционных процессов, демографических процессов рассчитать, какие оптимальные схемы строительства «первички» должны быть, какая должна быть мощность медорганизаций, паспортизовать Это колоссальный, очень кропотливый труд».Разработка региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения продлится до конца года. За оставшиеся два месяца субъекты должны собрать воедино все предложения от экспертов и жителей, а затем на их основе утвердить программы принятия оперативных мер для устранения острых вопросов. Средства на их реализацию будут выделены из федерального и местных бюджетов, передает пресс-служба облправительства.