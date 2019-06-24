Глава Челябинска подал заявление об отставке
24 июня 2019 23:10
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"Да, сегодня Елистратов подал в городскую думу заявление об увольнении по собственному желанию. Депутаты его рассмотрят", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что депутаты проведут в понедельник внеочередное заседание, где рассмотрят заявление и назначат исполняющего обязанности главы города.
Как сообщалось, ранее врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер после своего назначения осмотрел Челябинск и поставил городу "двойку" за благоустройство, отметив, что город выглядит серо, иллюминации нет, "пока все смотрится некрасиво". Он отмечал, что "кадровые решения будут, они неизбежны", но сначала он хотел бы "пообщаться со всеми, посмотреть людям в глаза".
Фото : администрация Челябинска/РИА Новости
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