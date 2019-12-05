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Новости /  Политика /  Политика региона  

Геннадий Котельников: "Мы приняли очень важный для области документ и сделали это конструктивно"

5 декабря 2019 15:22
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Самарская губернская дума во втором, окончательном, чтении приняла закон об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
В среду, 4 декабря, Самарская губернская дума во втором, окончательном, чтении приняла закон об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Главный финансовый документ губернии сверстан бездефицитным. Его доходы равняются расходам и составляют 184,8 млрд рублей.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников:

"Была проделана колоссальная работа. В формировании поправок участвовали руководители всех фракций и министры областного правительства.
Наши предложения конкретизированы и касаются наиболее чувствительных для граждан вопросов — строительства поликлиник, ремонта школ, поддержки льготных категорий.
Мы приняли очень важный для области документ и сделали это конструктивно", передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии


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