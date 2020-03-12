«Единая Россия» настаивает на общественном контроле за деятельностью Московского протезно-ортопедического предприятия
12 марта 2020 17:20
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Как отметил министр, предприятие находится в списке стратегически важных. «Его приватизация подразумевает только изменение организационно-правового статуса. 100% роль государства остается. Без права отчуждения», - подчеркнул Котяков.
Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак предложил организовать общественный контроль за процедурой приватизации и провести ее общественную экспертизу.
«Мы договорились о том, что проведем выезд на место – непосредственно в Московское протезно-ортопедическое предприятие, ставшее эпицентром скандала конца прошлого года для того, чтобы увидеть, как работает эта протезно-ортопедическая монополия и какие механизмы предлагаются для того, чтобы обеспечить общественный контроль за дальнейшей деятельностью с тем, чтобы избежать любых коррупционных возможностей и злоупотреблений. Министр наше предложение поддержал», - заключил Хинштейн.
Напомним, распоряжением Правительства ФГУП Московское протезно-ортопедическое предприятие включено в программу приватизации федерального имущества. В результате приватизации старейшее предприятие по производству протезов с сотней филиалов в регионах превратится в монополиста. Одним из главных бенифициаров, по словам Хинштейна, должен был стать экс-замминистра труда Григорий Лекарев, назначивший директором предприятия своего бывшего охранника, капитана милиции в отставке. «Единая Россия» настаивала на увольнении чиновника. В начале этого года он был отправлен в отставку.
Фото: ER.RU
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