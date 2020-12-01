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Доставка лекарств пациентам, автоволонтерство и помощь медикам: как «Единая Россия» отмечает день рождения

1 декабря 2020 16:56
155
Партия была основана 19 лет назад.

1 декабря десятки тысяч активистов волонтерских центров «Единой России» проводят, как любой другой день – помогают тем, кто в этом нуждается.

«Мы работаем, для нас это день, когда вместо праздника наши депутаты, сторонники и активисты продолжат помогать людям», - сказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак и поблагодарил коллег и добровольцев за оказываемую гражданам помощь.

Он напомнил, что весь этот год для партии проходит под знаком добровольчества.

«В связи с пандемией весь наш актив, депутатский корпус занят на волонтерской работе. Ежедневно по всей стране коллеги доставляют продукты и лекарства нуждающимся, обеспечивают врачей горячим питанием, транспортом и защитными средствами, помогают в приемных покоях больниц», - отметил Андрей Турчак.

 Движение взаимопомощи активно развивается. Одно из наиболее востребованных направлений — автоволонтерство. На вызовы к пациентам в регионах врачей отвозят добровольцы. В их числе и депутаты различных уровней, в том числе Госдумы. Многим больницам для этих целей региональные отделения партии и фракции «Единой России» в заксобраниях и городских думах передали свои служебные машины. Еще в первую волну волонтерские центры направили в больницы и поликлиники новые автомобили для доставки врачей на дом к пациентам и домой после тяжелых смен. Также на собранные членские взносы и благотворительные пожертвования партия закупила реанимобили для регионов, наиболее пострадавших от пандемии.

В Самаре и Москве единороссы договорились с владельцами автомоек — они бесплатно дезинфицируют авто, которые возят медиков. В ряде регионов благодаря содействию волонтерских центров водителям таких авто на заправках выдают топливные карты. 

Волонтеры доставляют больным на дом бесплатные лекарства. Недавно Правительство выделило регионам средства на закупку противовирусных препаратов – и добровольцы по всей стране привозят их людям, которые лечатся амбулаторно. Активисты волонтерских центров «Единой России» в Хабаровске, Санкт-Петербурге, Чувашии, Курской области и других регионов отправляются по таким адресам ежедневно. 

 В Волгоградской области партия сократила расходы на обеспечение работы регионального отделения и закупила лекарства от коронавируса и экспресс-тесты для пожилых на 10 миллионов рублей.

 Сегодня в волонтерских центрах «Единой России» можно встретить много разных людей. Некоторые приходят помогать целыми семьями. К примеру, в Вологодской области сотрудник одной из школ Наталья Аруева и ее 12-летний сын Арсений вместе разносят продукты пожилым.

«Все лето я помогал маме: таскал продукты, доставлял пакеты пожилым людям. Я не считаю, что во время летних каникул нужно только отдыхать. Помогать людям гораздо лучше. Этому меня научила мама. Сказала, что это сделает счастливым и других людей, и меня», — говорит Арсений.

 В Свердловской, Костромской, Воронежской, Московской областях, в Татарстане и других регионах в работу включились студенты медвузов. Они работают в колл-центрах, оснастить которые помогли активисты партии — принимают звонки по вызову врача на дом, оперативно передают пациентам назначения медиков. Выполняют и бумажную работу, до которой у врачей не доходят руки.

  В больницы по всей стране волонтерские центры «Единой России» развозят продуктовые наборы. В Липецкой и Новосибирской областях организовали доставку горячих обедов в ковидные госпитали. В Свердловской области — обеспечили питание для медиков одной из реабилитационных клиник. В поселке Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа активисты готовят для врачей домашнюю выпечку. 

Но не только с последствиями пандемии помогают справляться добровольцы. В Приморье волонтерский центр партии с первого дня присоединился к ликвидации последствий ледяных дождей. Депутаты помогли организовать работу полевой кухни в районах Владивостока, оказавшихся без света и тепла. Раздавали газовые баллоны, чтобы люди могли готовить дома. Работа продолжается и сегодня. Добровольцы убирают упавшие деревья, разгребают завалы, организуют доставку питьевой воды и продуктов. 

«Жизнь наша складывается из мелочей, а большие дела из малых. Я благодарен каждому, кто откликнулся на призыв нашей Партии и внёс свою посильную лепту в оказание помощи пострадавшим от пандемии. Личное ли это участие или финансовая и организационная помощь. Каждый это сделал от чистого сердца и по своим возможностям. Когда мы вместе - мы реальная сила»,- отметил руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Самарской Губернской Думе Александр Живайкин.

Принцип взаимопомощи «Единая Россия» реализует и на федеральном уровне. В ближайшее время благодаря совместной работе партии и Кабмина в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией появится бесплатное такси для врачей. Собственными силами единороссы уже запустили его в Новосибирской, Иркутской, Ярославской и Ростовской областях, а также в Красноярском крае. Кроме того, достигнуты договоренности с операторами связи, которые сделают бесплатными по всей стране звонки в медучреждения, где лечатся больные коронавирусом, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

 

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