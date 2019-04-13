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Дмитрий Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

13 апреля 2019 00:00
84
Автовладелец сможет изменять конструкцию транспортного средства, получив разрешение в Госавтоинспекции.
Как передает РИА Новости, премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.

Автовладелец сможет изменять конструкцию транспортного средства, получив разрешение в Госавтоинспекции. Для этого водитель должен предоставить заключение технической экспертизы, выданное испытательной лабораторией.

В документе перечислены причины, по которым владельцу откажут в тюнинге автомобиля.

Так, не одобрят изменения, после которых может быть уничтожен идентификационный номер, последует изменение базы, увеличение разрешенной максимальной массы, замена кузова, кабины или шасси частями, которые не предусмотрены маркой транспортного средства.

После внесения изменений в конструкцию автомобиль должен пройти осмотр в ГИБДД. Затем хозяину машины выдают свидетельство или отказывают в утверждении изменений. 
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Комментарии



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