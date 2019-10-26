Дмитрий Азаров встретился с участниками программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС

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Губернаторвстретился с участниками программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС, которые проходят в СО региональную стажировку. Резервисты, среди которых ведущие управленцы со всей страны, ознакомились с «точками роста» экономики и соцсферы СО и предложили решения для тех областей, которые требуют дополнительного внимания. Это, в частности , первичное звено здравоохранения.Участники резерва отметили,что за последние годы в СО происходят значительные подвижки в сфере здравоохранения, в том числе, благодаря нацпроекту. Однако многое еще предстоит сделать. В частности, это касается оптимизации управленческих процессов, эффективности обучения медперсонала, внедрения Lean и TQM технологий, повышения производительности труда.В этом отношении резервисты предложили брать пример с промпредприятий. Участники встречи привели в пример ПАО "АвтоВАЗ", где выстроена четкая и всеохватная система управления качеством, наиболее рационального прохождения всех производственных и управленческих процессов. Эти наработки, по мнению резервистов, можно перенести и на социальную сферу.Также среди высказанных предложений:-более глубокая интеграция вузовской науки и практического звена здравоохранения;-взаимодействие медучреждений с Фед.центром компетенций;-формирование базы потребления лекарственных препаратов;-синхронизация всех информационных систем.Работа над проектом пройдёт в несколько этапов (очных и заочных) и продлится до марта следующего года.Предложения резервистов будут взяты в работу региональным минздравом.Ряд поручений министру здравоохранения СО Михаилу Ратманову губернатор дал уже в ходе сегодняшней встречи, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.