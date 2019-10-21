Я нашел ошибку
сегодня  Понедельник, 21 октября, 18:18
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/10:
USD 63.95
-0.06
EUR 71.13
0.23
Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров проводит заседание Правительства СО

21 октября 2019 16:26
76
На повестке-вопросы о предоставлении бюджетных кредитов Сызрани, Клявлинскому и Ставропольскому районам на реализацию социально-значимых проектов.
Дмитрий Азаров проводит заседание Правительства СО. На повестке-вопросы о предоставлении бюджетных кредитов Сызрани, Клявлинскому и Ставропольскому районам на реализацию социально-значимых проектов. Заявки на предоставление средств защищают Главы муниципалитетов.

Одобрено предоставление 49 млн рублей из бюджета СО (в виде кредита) на реализацию инвестпроектов в Сызрани:

- реконструкция путепровода по ул.Москвоская и ремонт дорог;
- капремонт образовательных учреждений,в т.ч. школы 26;
- покупка жилья для переселения граждан из аварийного фонда.

Губернатор обратил внимание глав городов и районов на необходимость софинансирования реализации проектов со стороны муниципалитетов. «Зачастую уровень софинансирования - небольшой, - отметил глава региона, - и средства нужно изыскивать, не полагаться только на областной бюджет»

14,4 млн рублей требуется Клявлинскому району. Средства пойдут на рефенансирование ранее взятых обязательств, а также на обеспечение бесперебойного теплоснабжения в осенне-зимний период 2019/2020 годов.

Члены Правительства СО предложение поддержали.

Руководство района активно работает над тем, чтобы привлечь дополнительные источники доходов бюджета. Губернатор поблагодарил главу Клявлинского района за созданные условия по реализации крупнейшего инвестпроекта в сфере сельского хозяйства. 

Напомним, что в августе 2019 года губернатор и ген. директор «ЭкоНива-АПК Холдинг» подписали соглашение о сотрудничестве. Руководство крупнейшего агрохолдинга России намерено вложить порядка 12 млрд рублей в строительство животноводческих ферм в СО, в том числе - в Клявлинском районе.

Почти 11 млн рублей требуется Ставропольскому району на капремонт детских садов "Соколёнок" в селе Верхнее Санчелеево и "Теремок" в селе Александровка, а также школы в селе Выселки. Также средства необходимы на проектирование и строительство школы на 450 мест в селе Тимофеевка.

"Средства мы направим, - отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к главе Ставропольского района Владимиру Медведеву. - Рассчитываю, что ваша настойчивость приведёт к опережающему росту экономики района, который потенциально является одним из самых сильных в СО. Есть и проблемы, но преимуществ для развития гораздо больше", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
21 октября 2019  16:26
На повестке-вопросы о предоставлении бюджетных кредитов Сызрани, Клявлинскому и Ставропольскому районам на реализацию социально-значимых проектов.
Дмитрий Азаров проводит заседание Правительства СО
На повестке-вопросы о предоставлении бюджетных кредитов Сызрани, Клявлинскому и Ставропольскому районам на реализацию социально-значимых проектов.  Политика региона
75
21 октября 2019  12:13
Владимир Жириновский считает одной из причин домашнего насилия в российских семьях "заниженную" роль мужчин в обществе.
Жириновский заявил о "заниженной" роли мужчин в обществе
Владимир Жириновский считает одной из причин домашнего насилия в российских семьях "заниженную" роль мужчин в обществе.  Политика региона
154
20 октября 2019  22:48
По мнению журналиста, после ухода американских войск из Сирии никто не помешает Москве вести в регионе
Немецкие СМИ рассказали о победе Путина без войны
По мнению журналиста, после ухода американских войск из Сирии никто не помешает Москве вести в регионе "большую игру", которую в начале 1990-х годов Россия,... Политика региона
438
Весь список
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019  09:40
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
426
9 сентября 2019  12:52
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России».  Выборы в Самарской области
483
9 сентября 2019  11:25
После зачистки местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
После «зачистки» местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
781
Весь список


Видео
14 октября 2019  12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.
Спектакль студентов СГИК "Аленький цветочек" показали на телеканалах всех регионов ПФО
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.  Социум
363
10 октября 2019  13:57
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Все члены экипажа живы, пострадавших нет.
Происшествия
412
9 октября 2019  12:32
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать с городскую систему канализации
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать в городскую систему канализации
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик.  
ЖКХ
909
3 октября 2019  09:14
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
   Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
623
1 октября 2019  11:37
Сбербанк принял участие в Цифровой прокачке Самарской области
Сбербанк принял участие в «Цифровой прокачке» Самарской области
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
563
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
879
Весь список

Фоторепортажи
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1064
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1723
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1196
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1466
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1653
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
1109
Весь список

Мероприятия
В Тольятти пройдет XIII Спартакиада боевых искусств «Непобедимая Держава»
«Театральное Приволжье»: эстрадная студия «Дорога Добра» отправляются на международный конкурс
«Театральное Приволжье»: в Самарском государственном институте культуры студенты показали спектакль «Аленький цветочек»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные