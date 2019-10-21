Дмитрий Азаров проводит заседание Правительства СО

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проводит заседание Правительства СО. На повестке-вопросы о предоставлении бюджетных кредитов Сызрани, Клявлинскому и Ставропольскому районам на реализацию социально-значимых проектов. Заявки на предоставление средств защищают Главы муниципалитетов.Одобрено предоставление 49 млн рублей из бюджета СО (в виде кредита) на реализацию инвестпроектов в Сызрани:- реконструкция путепровода по ул.Москвоская и ремонт дорог;- капремонт образовательных учреждений,в т.ч. школы 26;- покупка жилья для переселения граждан из аварийного фонда.Губернатор обратил внимание глав городов и районов на необходимость софинансирования реализации проектов со стороны муниципалитетов. «Зачастую уровень софинансирования - небольшой, - отметил глава региона, - и средства нужно изыскивать, не полагаться только на областной бюджет»14,4 млн рублей требуется Клявлинскому району. Средства пойдут на рефенансирование ранее взятых обязательств, а также на обеспечение бесперебойного теплоснабжения в осенне-зимний период 2019/2020 годов.Члены Правительства СО предложение поддержали.Руководство района активно работает над тем, чтобы привлечь дополнительные источники доходов бюджета. Губернатор поблагодарил главу Клявлинского района за созданные условия по реализации крупнейшего инвестпроекта в сфере сельского хозяйства.Напомним, что в августе 2019 года губернатор и ген. директор «ЭкоНива-АПК Холдинг» подписали соглашение о сотрудничестве. Руководство крупнейшего агрохолдинга России намерено вложить порядка 12 млрд рублей в строительство животноводческих ферм в СО, в том числе - в Клявлинском районе.Почти 11 млн рублей требуется Ставропольскому району на капремонт детских садов "Соколёнок" в селе Верхнее Санчелеево и "Теремок" в селе Александровка, а также школы в селе Выселки. Также средства необходимы на проектирование и строительство школы на 450 мест в селе Тимофеевка."Средства мы направим, - отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к главе Ставропольского района. - Рассчитываю, что ваша настойчивость приведёт к опережающему росту экономики района, который потенциально является одним из самых сильных в СО. Есть и проблемы, но преимуществ для развития гораздо больше", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.