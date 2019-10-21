Дмитрий Азаров проводит заседание Правительства СО
21 октября 2019 16:26
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Одобрено предоставление 49 млн рублей из бюджета СО (в виде кредита) на реализацию инвестпроектов в Сызрани:
- реконструкция путепровода по ул.Москвоская и ремонт дорог;
- капремонт образовательных учреждений,в т.ч. школы 26;
- покупка жилья для переселения граждан из аварийного фонда.
Губернатор обратил внимание глав городов и районов на необходимость софинансирования реализации проектов со стороны муниципалитетов. «Зачастую уровень софинансирования - небольшой, - отметил глава региона, - и средства нужно изыскивать, не полагаться только на областной бюджет»
14,4 млн рублей требуется Клявлинскому району. Средства пойдут на рефенансирование ранее взятых обязательств, а также на обеспечение бесперебойного теплоснабжения в осенне-зимний период 2019/2020 годов.
Члены Правительства СО предложение поддержали.
Руководство района активно работает над тем, чтобы привлечь дополнительные источники доходов бюджета. Губернатор поблагодарил главу Клявлинского района за созданные условия по реализации крупнейшего инвестпроекта в сфере сельского хозяйства.
Напомним, что в августе 2019 года губернатор и ген. директор «ЭкоНива-АПК Холдинг» подписали соглашение о сотрудничестве. Руководство крупнейшего агрохолдинга России намерено вложить порядка 12 млрд рублей в строительство животноводческих ферм в СО, в том числе - в Клявлинском районе.
Почти 11 млн рублей требуется Ставропольскому району на капремонт детских садов "Соколёнок" в селе Верхнее Санчелеево и "Теремок" в селе Александровка, а также школы в селе Выселки. Также средства необходимы на проектирование и строительство школы на 450 мест в селе Тимофеевка.
"Средства мы направим, - отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к главе Ставропольского района Владимиру Медведеву. - Рассчитываю, что ваша настойчивость приведёт к опережающему росту экономики района, который потенциально является одним из самых сильных в СО. Есть и проблемы, но преимуществ для развития гораздо больше", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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