Дмитрий Азаров: «Важнейшая задача бюджета – гарантированное исполнение всех социальных обязательств»

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В понедельник, 28 октября, губернаторпровел расширенное заседание Правительства, участие в котором приняли руководители региональных министерств и ведомств, члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы и областного парламента, главы муниципальных образований, представители предприятий, общественных объединений и молодежных организаций.Один из главных вопросов повестки – внесение на рассмотрение губернской думы проекта закона Самарской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».Характеризуя бюджет региона, губернатор отметил его четкую социальную направленность и ориентированность на устойчивое развитие области. «Региону необходим продуманный, сбалансированный финансовый документ, который обеспечит не только выполнение всех социальных обязательств перед жителями Самарской области, но и позволит сконцентрировать ресурсы на ключевых направлениях социально-экономического развития, реализуемых в рамках приоритетных национальных проектов», – подчеркнул Дмитрий Азаров.В ходе подготовки законопроекта развернулась масштабная дискуссия. По словам руководителя региона, такое бурное обсуждение было полезным, так как позволило «увидеть в целом весь план дальнейшего движения вперед, а также взаимосвязи внутри этого процесса». Главный финансовый документ области основан на точных и обоснованных прогнозах. При его составлении анализировалась и учитывались предшествующая динамика развития региона, прогноз социально-экономического развития Самарской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, а также основные характеристики и оценка ожидаемого исполнения областного бюджета текущего года.Все эти материалы позволяют ответственно говорить о позитивных тенденциях в экономике региона: росте объемов промышленного производства, положительной динамике реальной заработной платы и реальных доходов населения, улучшению позиций по инвестициям в основной капитал. «По нашим расчетам, за 2019 год объем валового регионального продукта увеличится в сопоставимых ценах на 2,1% – это выше, чем ожидается в целом по России. Это опережение произошло впервые с 2014 года», – подчеркнул губернатор.Стоит отметить, что параметры представленного проекта бюджета сформированы без учета средств, которые область получит из федеральной казны. Они будут дополнительно учтены после того, как федеральный бюджет будет принят. Министр финансов областидоложил, что доходы региональной казны в следующем году – по предварительной оценке – составят 149 млрд 317,5 млн рублей. Основу поступлений по-прежнему составят налоги на прибыль организаций и на доходы физических лиц, а также имущественные налоги.Руководитель УФНС России по Самарской областидоложила о том, что в этом году впервые был сделан акцент на работу по вовлечению в налоговый оборот объектов капитального строительства и земельных участков, которые по неопределенным причинам ранее не были объектами налогообложения. За 9 месяцев на учет поставлено 2,5 тысячи участков земель и порядка 5,5 тысяч объектов капстроительства. Особое внимание сотрудники налоговой уделяют соблюдению законодательства со стороны работодателей.«Еще одно важное направление нашей работы – взыскание задолженностей. На 1 января 2019 года задолженность в консолидированный бюджет Самарской области составляла 13,4 млрд рублей, – отметила Ольга Крикова. – На сегодняшний день эта цифра снизилась более чем на 3 млрд. Это результат эффективной работы со службой судебных приставов». В этом году увеличилось количество совместных рейдов с использованием современных программных комплексов. При этом, большее количество документов в региональное управление поступает в электронном виде – по этому показателю регион занимает первое место в России. Глава региона выразил благодарность за проделанную работу всем сотрудникам налоговой службы, отметив, что их работа имеет особую важность при прогнозировании и формировании областного бюджета.«Безусловно, важнейшая задача бюджета – гарантированное исполнение всех социальных обязательств. В том числе – новых мер поддержки, которые предусмотрены в рамках приоритетных национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным», – отметил Дмитрий Азаров.Среди важнейших социальных расходов областного бюджета – доплаты, которые должны получить некоторые категории работников в связи с увеличением с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда в России до 12 130 рублей. Эти доплаты коснутся более 37 тысяч работников бюджетной сферы разных категорий.Кроме того, принято решение об индексации с 1 января 2020 года заработной платы всем работникам бюджетных учреждений, которые не отнесены к «майским» Указам Президента РФ 2012 года. Средства на эти цели в проекте областного бюджета на 2020 год предусмотрены в полном объеме.«Для развития массового спорта мы должны обеспечить достойную оплату труда тренерам, которые нацеливают людей разных поколений на здоровый образ жизни, – отметил глава региона. – В проекте областного бюджета на это запланированы дополнительные средства, которые позволят увеличить зарплату тренеров в областных госучреждениях в среднем на 30%».Помимо прочего, с 1 января следующего года будут проиндексированы выплаты и доплаты региональным льготникам – ветеранам труда, ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам труда Самарской области и некоторым другим категориям. Такая индексация проводится ежегодно по поручению Дмитрия Азарова.Губернатор предложил ввести и новую меру поддержки семей с детьми в рамках всероссийской акции «Подарок новорожденному». Начиная с 2020 года каждой самарской семье, где родился первый ребенок, будет вручаться подарочный комплект детских принадлежностей стоимостью 10 тысяч рублей.Также, в проекте бюджета на ближайшие 3 года существенно увеличивается объем средств на улучшение жилищных условий молодых семей. «В 2020 году планируется обеспечить жильем 1280 молодых семей – почти в 2 раза больше, чем в этом году, – подчеркнул губернатор области. – Кроме того, мы хотим помочь семьям, которые не успевают воспользоваться программой «Молодой семье – доступное жилье» из-за достижения 36-летнего возраста. Со следующего года таким семьям с детьми, имеющим ипотеку, из областного бюджета будут предоставляться выплаты на компенсацию процентов по ипотечным кредитам».Также в бюджете предусмотрены средства на то, чтобы в течение 2020-2022 годов обеспечить жильем всех стоящих в очереди тружеников тыла в период Великой Отечественной войны. Заложены в бюджет также средства на улучшение условий проживания, в частности, ремонт жилья, ветеранов и приравненных к ним категорий граждан. Бюджетом учтены и средства на подготовку и проведение в области празднования 75-й годовщины Победы. «Мы должны привести в порядок и благоустроить около 600 военно-исторических мемориальных комплексов на территории региона», – отметил Дмитрий Азаров. Напомним, масштабная ревизия воинских захоронений была проведена по поручению Губернатора минувшим летом.Ряд новых мер направлены на поддержку подрастающего поколения. Так, по предложению Российской Академии Наук Президент России Владимир Путин поддержал создание базовых школ РАН для талантливых детей в ряде регионов страны. Самарская область вошла в их число – 4 такие школы появятся в Самаре, одна – в Тольятти.Еще одно новшество – с 2020 года ежедневным двухразовым питанием будут обеспечиваться учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, которые посещают учреждения общего и среднего профобразования, но не проживают в них. Эта поддержка коснется около 6 тысяч детей.Для динамичного развития социальной сферы региона в проекте областного бюджета предусмотрены серьезные ресурсы на вложения инвестиционного характера. В частности, на трехлетний период 2020-2022 годов запланировано финансирование проектирования, строительства и реконструкции 9 учреждений культуры, в том числе: завершение в 2020 году реставрации здания театра кукол в Самаре, начало реконструкции государственного цирка, возведение сельских домов культуры в 4 муниципальных районах области. В регионе появится 11 объектов здравоохранения: 6 поликлинических отделений, инфекционный корпус Сызранской горбольницы, здание Нефтегорской ЦРБ и так далее. Запланировано введение в эксплуатацию 15 детских садов в Самаре, Тольятти, Чапаевске, Волжском, Красноярском и Ставропольском районах. Будет построено 3 новых школы в Самаре, по одной – в Тольятти и Ставропольском районе.«Каждый житель Самарской области должен лично заметить положительные перемены в системе образования. И не когда-нибудь, в отдаленной перспективе, а в самом обозримом будущем, – отметил, комментируя проект бюджета, председатель Общественной палаты области. – За три года, я уверен, существенно возрастет доля детей, охваченных программами дополнительного образования. В регионе успешно функционируют два детских технопарка «Кванториум», в которых сейчас обучается уже около 2000 воспитанников, еще 19 – созданы в муниципалитетах. А в области профобразования активно и, на мой взгляд, очень успешно внедряется механизм проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. Важно поддерживать и развивать эти направления».Губернатор также отметил, что в ближайшие годы будут возведены и реконструированы корпусы в 7 детских оздоровительных лагерях и 2-х учреждений социального обслуживания населения. Эта работа ведется впервые за многие десятилетия. Кроме всего прочего, запланировано устройство 54 многофункциональных спортивных площадок и 12 универсальных спортивных комплексов.Губернатор также отметил, что в числе серьезных инвестиционных проектов инфраструктурного характера – строительство двух индустриальных парков на территории Особой экономической зоны «Тольятти», а также второй этап строительства мостового перехода «Фрунзенский» в Самаре – от улицы Шоссейной до границы города.«В предложенном проекте областного бюджета запланированы очень серьезные ассигнования на реализацию приоритетных национальных проектов – 30,6 млрд рублей. Это позволит, с учетом установленной доли софинансирования, привлечь в регион значительный объем средств федерального бюджета, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Это обеспечит наиболее полное участие региона во всех нацпроектах, которые создадут условия для опережающего развитие экономики и социальной сферы Самарской области».Глава региона также отметил, что особое внимание будет уделено Комплексному плану модернизации инфраструктуры – это так называемый 13-й нацпроект. В рамках работы по реализации концессионного соглашения в последующие три года предполагается получение средств из федерального бюджета на строительство дороги в обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай» в сумме более 49 млрд рублей.«Все наши усилия по социально-экономическому развитию региона уже приводят к, возможно, самому главному результату – область становится более привлекательной для жизни граждан. Впервые с 2016 года возобновилось положительное сальдо миграции, за 7 месяцев это 5017 человек, – отметил Губернатор. – Динамичное развитие экономики характеризует и то, что за 8 месяцев текущего года в федеральный бюджет только по налоговым доходам было перечислено с территории нашей области на 36 млрд рублей больше, чем за этот же период в прошлом году». Это выше, чем в целом по всем субъектам России и значительно выше, чем по регионам Приволжского федерального округа. Такая динамика говорит о том, что Самарская область является опорным краем державы и вносит значительный вклад в финансовое обеспечение развития страны.Участники расширенного заседания Правительства, после всестороннего обсуждения, предложили поддержать проект закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и направить документ на дальнейшее рассмотрение в Самарскую губернскую думу. «Вопрос важный для всех жителей области. Документ, который мы примем, станет основой на ближайший период, программным документом нашего развития на благо каждого человека, – подчеркнул спикер регионального парламента. – Бюджет, в основе которого лежит реализация национальных проектов, носит ярко выраженный социальный характер». Планируется, что законопроект во втором и окончательном чтении будет рассмотрен в начале декабря текущего года – с учетом поступлений средств из федерального бюджета, передает пресс-служба облправительства.