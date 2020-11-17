Дмитрий Азаров: "В сложной ситуации я всегда готов брать ответственность на себя"

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Во вторник, 17 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ответил на актуальные вопросы журналистов об обстановке с распространением коронавирусной инфекции на территории региона.



Ситуация находится под постоянным контролем губернатора и членов регионального оперативного штаба. Тем не менее СМИ отметили применение губернатором буквально ручного режима управления, благодаря чему принимаются точные, выверенные и эффективные решения.



- В этих непростых условиях нам удается находить, на мой взгляд, оптимальные решения, о чем свидетельствуют и отзывы людей, и оценка федеральной власти, - отметил руководитель области и выразил уверенность в том, что профессионализм всех привлеченных специалистов позволит справиться с возникающими трудностями.



- В сложной ситуации я готов всегда брать ответственность на себя, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Если требуется моя помощь конкретным лечебным учреждениям я включаюсь в решение вопроса.



Губернатор привел в пример ситуацию с поставкой дополнительного оборудования кислородной станции Тольяттинской городской больницы № 5.



- Такого потребления кислорода, который сейчас есть в лечебных учреждениях, не было никогда. Поэтому требуются новые технические, проектные решения. Я связался со своим коллегой из другого региона, чтобы ускорить поставку необходимого оборудования. И оно в нашу больницу уже поступает. Это позволит нам справиться с большой проблемой - обмерзанием коммуникаций, - рассказал губернатор.



Дмитрий Азаров отметил, что ручной режим управления в сложившейся непростой ситуации из-за пандемии является приемлемым и часто продуктивным. Это позволяет оперативно решать возникающие вопросы.



- Мы находимся в очень сложной ситуации, ситуации повышенной готовности, близкой к чрезвычайной. В таких условиях личное участие в решении точечных проблем считаю оправданным, более того, уместным, - резюмировал губернатор. Тем не менее глава региона выразил надежду, что коллеги по Правительству, глава Минздрава проявят в эти дни наибольшую инициативность для принятия своевременных решений.



За последние сутки в регионе выявлено 216 новых случаев заболевания COVID-19, с нарастающим итогом - 19 294. При этом 132 человека выписаны из стационаров и 117 жителей области завершили амбулаторное лечение. Всего же за весь период пандемии с коронавирусом справились 17 297 человек, передает sova.info.