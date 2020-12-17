Дмитрий Азаров: "Отработаем каждое обращение, поступившее на прямую линию с Президентом страны"

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17 декабря состоялась большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина. В этом году общение с журналистами проходило, в основном, по видеосвязи из резиденции в Ново-Огарево. Часть вопросов направили жители страны через специальное мобильное приложение и сайт. В итоге конференция длилась 4 часа 29 минут.

Глава государства ответил на 60 вопросов.

За ходом пресс-конференции пристально следили и в Самарской области. Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что для Президента определяющим является мнение граждан.

– Каждый раз обращаясь к людям, Президент говорит о том, что их мнение очень важно как для принятия решений по стратегическому развитию страны, так и по вопросам, которые позволяют обеспечить развитие конкретной территории. Мнение людей всегда решающее. По этому же принципу мы строим свою работу в Самарской области, - отметил Дмитрий Азаров. - Среди озвученных вопросов немало проблемных. По всем ним даны честные ответы. Есть проблемы и в Самарском регионе. Мы это прекрасно понимаем, поэтому очень внимательно анализируем обращения людей, которые приходят на мое имя, появляются в соцсетях и СМИ. На этапе подготовки к пресс-конференции жители области проявили большую активность и очень много вопросов поставили перед региональной и муниципальной властью. Это обеспечение жильем, снижение доходов по отдельным отраслям и категориям, ситуация на рынке труда, экология. Все эти проблемы мне известны, и по многим из них уже приняты конкретные меры.

Глава региона заверил, что все поручения Президента будут внимательно проанализированы, а обращения, поступившие на имя главы государства, - отработаны.

– Я продолжу личные приемы граждан, в ходе которых мы обсудим и те вопросы, которые могли бы прозвучать, но не прозвучали на прямой линии. Я постараюсь встретиться с каждым заявителем и решить эти зачастую застарелые проблемные вопросы, – подчеркнул губернатор.