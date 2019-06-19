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Новости /  Политика /  Политика региона  

Депутаты предлагают лишать водительских прав за отсутствие ОСАГО

19 июня 2019 22:59
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В пояснительной записке к законопроекту говорится, что если водитель без ОСАГО попадает в ДТП, он лишает других участников аварии права на получение возмещения.
Парламент Кабардино-Балкарии внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, по которому за отсутствие полиса ОСАГО предлагается лишать водителей прав. Этому наказанию предлагается подвергать водителей в случае повторного отсутствия ОСАГО, выявленного за год. При первичном выявлении отсутствия обязательной страховки депутаты предлагают штрафовать водителей на 5000 рублей, передает samarskie-voditeli.ru .

Сейчас штраф при отсутствии ОСАГО на автомобиль составляет 800 рублей. На этот штраф действует скидка. То есть, если водитель оплатит его в течение 20 дней с момента вынесения постановления, то его размер снизится до 400 рублей.

По официальной статистике 2017 года количество штрафов за езду без полиса ОСАГО выросло на 40%. Авторы инициативы также приводят данные РСА, по информации которых в 2017 году около 3 млн автомобилистов было без ОСАГО.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что если водитель без ОСАГО попадает в ДТП, он лишает других участников аварии права на получение возмещения. Кроме того, увеличивается нагрузка на суды и судебных приставов, так как увеличивается количество исков по таким случаям. Для оформления ДТП, в котором один из водителей не имеет ОСАГО, необходимо присутствие ГИБДД. Это также повышает объем работы на сотрудников этой структуры.

 
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