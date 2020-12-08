Денис Волков прокомментировал ситуацию с распространяющимся видео с завода «Фосфор»

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Региональный координатор проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Чистая страна» Денис Волков назвал поведение пабликов, публикующих фейк –видео и не публикующих официальных комментариев ГК «ЭкоВоз» странным.

«В сети Интернет вк-паблике «Тольятти» анонимные злоумышленники распространяют фейковый ролик, порочащий деятельность ГК «ЭкоВоз». В ролике изложена фейковая информация о том, что, якобы, компания сливает щелочь на территории бывшего завода «Фосфор». Это не соответствует действительности. Ни одного достоверного факта изготовители фейка не смогли предоставить – при внимательном просмотре данной «работы», можно обратить на внимание на склейки кадров, которые делались с одной единственной целью – ввести в заблуждение зрителей. Монтаж фейкового видео выполнен профессионально, явно не дешево, поэтому можно сделать вывод о заказном характере ролика. К сожалению, политические и бизнес-конкуренты компании не гнушаются ничем. Кроме того, это уже второе фейк-видео, направленное на дискредитацию ГК «ЭкоВоз», которое все также распространяется через вк-паблик «Тольятти» (первоисточник).

ГК «ЭкоВоз» всегда придерживалась политики открытого общения с жителями Тольятти, общественниками, блогерами и СМИ. Мы всегда готовы пригласить любого человека на свои предприятия и за последние 5 лет провели более 300 экскурсии по территории, где даем необходимые комментарии и информацию. Администрация паблика «Тольятти», как и авторы ролика не выходили на нас с подобными вопросами, предпочтя опубликовать фейк-видео. Кроме того, администратор паблика не публикует наши официальные комментарии в сообществе, что тоже кажется странным.

Напомним, что данное действие – публикация фейковых новостей – является уголовно-наказуемым действием. Поэтому мы будем вынуждены официально обратиться в правоохранительные, чтобы все злоумышленники, которые причастны к созданию и распространению фейка, были привлечены к ответственности, согласно законодательства РФ», передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".