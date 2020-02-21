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Новости /  Политика /  Политика региона  

Член Совета Федерации РФ Федерального Собрания РФ от Самарской области Сергей Мамедов провел прием граждан

21 февраля 2020 18:39
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Подводя итоги приема граждан парламентарий заверил, что все вопросы взяты на контроль и будут решаться.
Сегодня, 21 февраля заместитель председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Мамедов провел прием граждан в общественной приемной Самарского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия".

В ходе приема рассматривались вопросы о выплате компенсаций вкладов СБ РФ после 1993 года, возможность улучшения жилищных условий ветерану боевых действий, а также ускорения срока установки светофора на оживленном перекрестке.

К сенатору обратился уроженец г. Самары Александр Козлов с вопросом об обеспечении жильем. С 2004 года заявитель состоял в списке очередности нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, но в 2018 году был исключен. Было принято решение направить запрос на имя главы города Елены Лапушкиной для подробного разъяснения сложившейся ситуации.

Вопрос последствий деноминации СБ РФ в своем обращении подняла жительница с. Безречье Кинель-Черкасского района Турсум Табулдиева. По ее словам, в 1993 году она имела вклад в размере 860 000 рублей, однако после проведенной деноминации сумма составила 860 рублей. В ходе обсуждения Турсум Табулиевой были даны разъяснения по данному вопросу в соответствии с действующим законодательством.

Гражданин Максим Евстигнеев пришел на прием к сенатору с вопросом, волнующим его на протяжении длительного времени. Заявитель ранее обращался к сенатору с просьбой решить вопрос об установке светофора на пересечении улиц Печерская и Революционная г. Самары. Сенатором был направлен запрос на имя главы города Елены Лапушкиной и получен ответ о том, что вопрос будет решен в текущем году. Однако, по словам заявителя, аварийность и опасность для пешеходов на этом участке стремительно возрастает с каждым днем. Комментируя эту ситуацию, Сергей Мамедов принял решение направить в Администрацию города запрос об ускорении проведения данных работ.

С проблемой по выданным техническим условиям на электроснабжение обратилась жительница Самары Светлана Зубова. Сергей Мамедов отметил, что ситуация требует детальной проработки и обращения в сетевую компанию.

Подводя итоги приема граждан парламентарий заверил, что все вопросы взяты на контроль и будут решаться совместно с исполнительными органами государственной власти Самарской области, передает пресс-служба облправительства.

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Комментарии


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Это всего лишь второй с 2006-го года командующий, который будучи руководителем 2-й армии получил звание выше генерал-майора. Политика региона
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21 февраля 2020  19:34
Поправки в Конституцию - уникальный шанс исправить ошибки прежнего Правительства.
25 февраля реготделение партии "Справедливая Россия" проводит пресс-конференцию, посвященную поправкам в Конституцию РФ
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