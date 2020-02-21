Член Совета Федерации РФ Федерального Собрания РФ от Самарской области Сергей Мамедов провел прием граждан

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В ходе приема рассматривались вопросы о выплате компенсаций вкладов СБ РФ после 1993 года, возможность улучшения жилищных условий ветерану боевых действий, а также ускорения срока установки светофора на оживленном перекрестке.К сенатору обратился уроженец г. Самары Александр Козлов с вопросом об обеспечении жильем. С 2004 года заявитель состоял в списке очередности нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, но в 2018 году был исключен. Было принято решение направить запрос на имя главы города Елены Лапушкиной для подробного разъяснения сложившейся ситуации.Вопрос последствий деноминации СБ РФ в своем обращении подняла жительница с. Безречье Кинель-Черкасского района Турсум Табулдиева. По ее словам, в 1993 году она имела вклад в размере 860 000 рублей, однако после проведенной деноминации сумма составила 860 рублей. В ходе обсуждения Турсум Табулиевой были даны разъяснения по данному вопросу в соответствии с действующим законодательством.Гражданин Максим Евстигнеев пришел на прием к сенатору с вопросом, волнующим его на протяжении длительного времени. Заявитель ранее обращался к сенатору с просьбой решить вопрос об установке светофора на пересечении улиц Печерская и Революционная г. Самары. Сенатором был направлен запрос на имя главы города Елены Лапушкиной и получен ответ о том, что вопрос будет решен в текущем году. Однако, по словам заявителя, аварийность и опасность для пешеходов на этом участке стремительно возрастает с каждым днем. Комментируя эту ситуацию, Сергей Мамедов принял решение направить в Администрацию города запрос об ускорении проведения данных работ.С проблемой по выданным техническим условиям на электроснабжение обратилась жительница Самары Светлана Зубова. Сергей Мамедов отметил, что ситуация требует детальной проработки и обращения в сетевую компанию.Подводя итоги приема граждан парламентарий заверил, что все вопросы взяты на контроль и будут решаться совместно с исполнительными органами государственной власти Самарской области, передает пресс-служба облправительства.