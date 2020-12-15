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Бюджет Самарской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов принят во втором чтении

15 декабря 2020 16:53
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Одно из приоритетных направлений – модернизация первичного звена здравоохранения, строительство современных медицинских учреждений, поддержка медработников.

Во вторник, 15 декабря, состоялось шестидесятое внеочередное заседание Самарской Губернской Думы, центральной темой которого стало принятие бюджета региона на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. В заседании принял участие Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Напомним, в начале ноября по поручению Главы региона проект бюджета, разработанный областным Правительством, был вынесен на общественное обсуждение. Уже тогда эксперты и общественники особо отметили, что, несмотря на существенный объем выпадающих доходов из-за непростой экономической ситуации, региональная казна сохранит свою социальную направленность. В итоговом документе объем расходов на «социалку» – почти 70%. В соответствии с документом большая часть средств заложена на развитие системы образования, здравоохранения, решение вопросов экологии, обеспечение жильем детей-сирот, переселение граждан из аварийного жилья, поддержку многодетных семей, малоимущих граждан и ветеранов.

Одно из приоритетных направлений – модернизация первичного звена здравоохранения, строительство современных медицинских учреждений, поддержка медработников. Так, только на программу модернизации первичного звена ежегодно на ближайшие три года предусмотрено более 7,5 миллиардов (2, 1 – из федерального бюджета, 5,4 – из регионального) рублей. На развитие системы здравоохранения на 2021 год запланирована колоссальная сумма. Объем расходов областного бюджета на сферу «Здравоохранение» запланирован в сумме 28,5 млрд. рублей. С учетом бюджета ТФОМСа общий объем средств на данное направление составит 58,6 млрд. рублей. При этом по поручению Губернатора дополнительные средства из резервного фонда Правительства будут направлены на обеспечение горячим питанием врачей всех «ковидных» госпиталей региона.

В бюджете 2021 года полностью сохранены принятые ранее социальные обязательства, в том числе – выплаты ветеранам, которые в этом году возвращены по инициативе Дмитрия Азарова. Более того, все меры поддержки будут проиндексированы: общий объем расходов на индексацию в период до 2023 года составляет порядка 170 миллионов рублей.

«В первую очередь, мы сконцентрировались на полном исполнении всех социальных обязательств. В этот период, когда снижаются доходы бюджета, мы не только сохраняем, но и увеличиваем расходы на социальную сферу, на меры поддержки населения. Если сравнивать те параметры, которые уже заложены, только за счет областных средств по сравнению с 2019 годом, такие меры поддержки увеличены на сумму в 5 миллиардов рублей. Если же считать цифру суммарно уже с федеральным бюджетом на меры соцподдержки, то на 10 миллиардов эта цифра возрастает», – акцентировал внимание Дмитрий Азаров.

За возвращение ЕДВ ветеранам, которые были лишены данных выплат в 2017 году, Главу региона поблагодарили депутаты. «В этом бюджете удалось решить главную задачу – Правительство Самарской области сохранило более 3 миллиардов рублей на выплаты ветеранам. Я с удовлетворением отмечаю, что в условиях падения доходов бюджета мы сохранили это обязательство. Дмитрий Игоревич, это по-самарски. Я вас за это благодарю и признаю, что это ваша личная, очень высокая заслуга, – отметил депутат Губернской Думы Михаил Матвеев во время шестидесятого заседания. – С удовлетворением отмечаю, что и критику со стороны общественности по «Крыльям Советов» Правительство тоже услышало и сократило объем финансирования».

Исполняя социальные обязательства, руководство региона продолжает поддержку бизнеса в этих непростых условиях. Разработана система мер поддержки, включающая льготы, отсрочки и рассрочки по обязательным платежам для малого и среднего бизнеса.

«Мы проводим огромную работу по стабилизации ситуации на рынке труда. Не секрет, что в этом году люди теряли работу. Спасибо Президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину: колоссальные меры поддержки незанятым гражданам были оказаны. Но мы понимаем, что в первую очередь нужно помочь людям в этой ситуации найти себя, получить новую профессию. Мы из областного бюджета выделяем средства на подготовку, переподготовку, переобучение людей, которые не имеют работы, – пояснил Губернатор. – Вчера на социальном форуме партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» я предложил такой же механизм использовать на федеральном уровне. Разработать программу подготовки, переподготовки, переобучения людей, которые сегодня не имеют работы, или тех людей, которые приняли решение работать как самозанятые. Я очень надеюсь, что это предложение Самарской области будет поддержано и такая федеральная программа появится, а мы в любом случае средства из областного бюджета на подобного рода мероприятия предусматриваем».

Также в бюджете большая часть средств предусмотрена на реализацию масштабных проектов по строительству школ, больниц, дорог, благоустройству общественных пространств и дворовых территорий. Таким образом, несмотря на консервативный характер, проект бюджета Самарской области – это бюджет развития.

Обсуждая параметры бюджета, заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды Михаил Маряхин задал вопрос о том, заложены ли средства на реализацию программы «Молодой семье – доступной жилье», а также предусмотрены ли деньги на компенсацию тем участникам, которые из-за достижения предельного возраста супругов (36 лет) выбыли из данной программы.

Отвечая на вопрос, министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов отметил, что средства на данное направление предусмотрены.

«Что касается семей, которые по достижению 36-летнего возраста супругов выпадают из программы, сейчас прорабатывается вопрос о компенсационных выплатах этим семьям. Они могут быть направлены на погашение ипотечных кредитов, полученных ими в предыдущие годы», – добавил министр. В этом году 75 семей такие выплаты уже получили.

При этом было отмечено, что Правительство региона по поручению Дмитрия Азарова системно занимается поддержкой молодых семей, вырабатывает механизмы обеспечения жильём как можно большего числа очередников. В 2019 году дополнительно из областного бюджета была направленна беспрецедентная сумма в размере 210 миллионов рублей, что позволило вне очереди обеспечить жильем многодетные семьи. Это позволило впервые за много лет реализации данной программы сократить очередность более чем на 1200 человек.

Ситуация в Тольятти по данной программе осложнена во многом из-за нерасторопных действий муниципальных властей, которые, несмотря на принимаемые на региональном уровне меры поддержки, не всегда оперативно исполняют принятые решения. Дмитрий Азаров призвал депутатов, представляющих Автоград в ГубДуме, подключиться к решению вопроса, оказывать содействие городским властям, стимулировать их к решению вопросов по обеспечению жильем граждан, которые в этом нуждаются, ведь это – прямая ответственность муниципалитетов.

«По Тольятти есть вопрос, в том числе, по обеспечению жильем детей-сирот: у нас в этом году 15 квартир не будет предоставлено до конца года из 61 запланированной, – отметил Дмитрий Азаров. – Помогайте муниципальным властям с этим вопросом справляться».

Глава региона отметил, что решению наболевших для Автограда вопросов Правительство региона продолжит уделять повышенное внимание.

«Тольятти – крупнейший нестоличный город в стране, дорогой моему сердцу. У меня родственники оттуда родом, я работал в Тольятти, и, конечно, хорошо понимаю все проблемы, которые в этом городе есть. Нам точно нужно совместно с муниципальной властью предпринять дополнительные усилия, чтобы город развивался опережающими темпами», – сказал Дмитрий Азаров.

Работа будет проложена по укреплению экономического потенциала ОЭЗ «Тольятти», созданию новых рабочих мест, строительству социальных объектов. К примеру, на 2021 год заложены средства на исполнение мечты тольяттинцев – реконструкцию набережной. «Я обещал жителям города, что найду деньги и на реконструкцию набережной в Автозаводском районе. Я нашел эти деньги. Мы в следующем году к такой реконструкции приступаем, – отметил Дмитрий Азаров. – Напомню, там был очень непростой возврат земли, которую де-факто украли у тольяттинцев, мы ее вернули, прошли длительный путь судебных решений. Мы добились того, что проектно-сметная документация была подготовлена городскими властями, и в следующем году приступаем к реконструкции. Надеюсь, создадим серьезный задел на реконструкции набережной, большой объем работы выполним уже 2021 году. И постараюсь изыскивать дополнительные средства, чтобы в 2022 году объем средств еще увеличивался на этот очень важный объект для жителей Тольятти».

Во время второго чтения проекта бюджета было озвучено, что доходы бюджета на 2021 год составят более 195 миллиардов рублей, а объем расходов – более 203 миллиардов. Депутаты поддержали данный проект бюджета, не высказав ни единого голоса «против».

«Я еще раз хочу поблагодарить депутатов за совместную работу по бюджету. Мы приняли в этих сложнейших условиях бюджет развития. Мы не остановили ни одного проекта, который был предусмотрен ранее по строительству детских садов, школ, мостов, новых дорог. Более того, мы опережающими темпами в этом году некоторые дороги ввели на год раньше, потому что выполнили все взятые на себя обязательства и получили поддержку из федерального бюджета, – сказал Дмитрий Азаров, подводя итоги заседания. – Все это стало возможным в этих непростых условиях – развивать регион, иметь бюджет развития – благодаря национальным проектам, которые сегодня реализуются по всей России, инициированным Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Без этого говорить сегодня о развитии нашего региона не пришлось бы. Мы бы, дай Бог, удержали ситуацию на том уровне, на котором она есть. Да, она уже значительно улучшилась в последние годы, но все-таки не хотелось бы топтаться на месте. Двигаться вперед – вот главная задача, которую поставил Президент, но, поставив задачу, он обеспечил регионы и соответствующими ресурсами. Вот это и позволяет нам развиваться дальше», передает пресс-служба облправительства.

 

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